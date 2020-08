Palabra de Luis García

Dos semanas de trabajo le han permitido a Luis García Plaza confeccionar un retrato robot de la plantilla del Real Mallorca 2020-21. Del excedente de peso en algunas demarcaciones y de la escasa o nula profundidad en otras. En las vísperas de partir rumbo a Murcia para realizar el stage de pretemporada, que arrancará hoy en las instalaciones del Pinatar Arena y se prolongará hasta el próximo día 2 de septiembre, el técnico madrileño dibujó un primer boceto de su ideario.

Con un discurso claro y directo, LGP reclamó la necesidad de firmar «ya» a un lateral izquierdo porque solo «tenemos a Rafa» (por Obrador, 16 años...), del overbooking en el frente de ataque, que confirmará hoy dejando en la isla a tres futbolistas ofensivos (Moyita, Zlatanovic y Víctor de Baunbag tienen todas las papeletas) y de que Luka Romero «me ha enamorado» durante estas dos semanas de trabajo.

El preparador del Mallorca apeló a la unidad del bloque como una de las claves para alcanzar el éxito.

Una situación heredada

Luis García Plaza reconoció que a pesar de contar con más de treinta futbolistas «todavía tenemos alguna posición débil», apuntando al lateral izquierdo. En este sentido señaló que «es una situación que hemos heredado y Pablo Ortells está haciendo muchos esfuerzos para arreglarlo con tiempo». La prioridad pasa por reforzar ese carril zurdo de la zaga. «Habría que firmar a algún lateral porque solamente tenemos a Rafa Obrador y todavía no está para jugar treinta y cinco partidos en Segunda porque es muy joven, sobre todo por su físico, aunque tiene un gran futuro por delante en el club».

El compromiso no se negocia

El técnico también desveló su libro de estilo, aunque en su libreto el 4-4-2 es su sistema habitual. «No cambiará mucho el estilo del equipo pero sí el esquema. Si antes jugábamos con un punta referencia lo hará otro que lo acompañe arriba», apuntando a Stoichkov, «al que no hemos visto por el positivo» o incluso a Dani Rodríguez. Para Luis García, el compromiso no se negocia. «Cuando desciendes, puedes creerte más que los demás y sería un error. Hay que demostrar desde el primer día que en Segunda triunfan los bloques por encima de la individualidad. Lo principal es ser una familia con una gran dosis de humildad y el que no lo haga, conmigo lo pasará mal».

Una pretemporada atípica

El entrenador del Mallorca lamentó iniciar su ronda de amistosos con un Primera División sin tener antes un rodaje. « Me hubiera gustado poder jugar aquí algunos partidos antes de enfrentarnos a un Primera, pero es lo que hay. Apenas hemos podido practicar trabajo táctico en defensa pero llegaremos muy bien físicamente». Luis García desveló que apenas había podido contar ni con Raíllo ni con Ruiz de Galarreta, por algunos problemas físicos. Ni, por supuesto, con Stoichkov por el coronavirus.

Luka le ha enamorado

El preparador madrileño se deshizo en elogios hacia Luka Romero, que «me ha enamorado en estos quince días». «Es una perla que hay que mimar y cuidar mucho para ir introduciendo con pequeños pasos». Sobre el mexicano de origen argentino, que todavía tiene 15 años, aseguró que «dentro de su edad prematura está más desarrollado a nivel muscular que Obrador y podría aguantar más paertidos a alto nivel».

Una situación de bloqueo

Luis García reconoce que el mercado «está muy parado» y anunció que se llevará a 27 futbolistas «como si fuera una convocatoria de un partido normal porque no me los puedo llevar a todos».

9.735 socios ya han renovado

El Real Mallorca informó ayer que 9.735 socios han renovado su abono por el momento a pesar de todas las dudas que planean sobre el inicio de la temporada y la presencia o no de público en las gradas.

El club balear anunció en el arranque de la campaña de abonados que trabajará con las autoridades competentes para garantizar un retorno seguro de la afición al Visit Mallorca Estadi cuando se trace la hoja de ruta para que ello sea posible. A la espera de ese momento, el club abrió la renovación del carnet de abonado con el pago de una primera cuota de un 25 % del abono que supondrá mantener el número de abonado.