Nash: «Es esencial mantenerse para desarrollar nuestros planes de futuro»

El exjugador de la NBA Steve Nash, que forma parte de accionariado del Real Mallorca, ha calificado de «esencial» la salvación para seguir desarrollando «los planes de futuro de la propiedad». El que fuera MVP de la mejor liga del mundo ha asegurado en un vídeo difundido por LaLiga que tener el presupuesto más bajo de la liga obliga al equipo a «luchar para sobrevivir y seguir aquí». Entre algunas de sus manifestaciones, ha destacado el papel de la afición para conseguir la permanencia y el hecho de que Manolo Reina, con sus intervenciones ante el Deportivo de la Coruña, «nos ahorró 50 millones de euros».

«Sabemos que tenemos el presupuesto más bajo de la Liga. Significa que tenemos que luchar para sobrevivir y seguir aquí. Si nos quedamos aumentará nuestro presupuesto y nuestro conocimiento. Podremos invertir más en la infraestructura y en el equipo. Es esencial mantenerse en Primera para desarrollar esos planes de futuro, pero es difícil cuando tienes el presupuesto más bajo de largo. Por esto tienes que tener ese extra. Tienes que tener una mejor perspectiva y conexión con la afición. Por suerte somos fuertes en estas áreas, por eso creo en nuestro equipo», ha valorado Steve Nash, que ha recordado en la entrevista en LaLiga que su primera palabra fue «gol» al crecer en «en una casa de locos por el fútbol».

El exjugador de los Phoenix Suns, que fue uno de los dueños de los Vancouver Whitecaps de la MLS, asegura que involucrarse en el Real Mallorca fue «un sueño hecho realidad». «Cuando alguien se te acerca y te dice: Vamos a comprar un equipo de fútbol español ¿te interesa? No es algo que uno pueda fijar como meta. Fue una gran oportunidad», declara Nash, que ha admitido que habían valorado otras opciones en LaLiga antes de decantarse por la SAD balear. «En España el Mallorca fue el tercer club que vimos y nos gustó. Es un lugar ideal con una gran historia que había ganado una Copa del Rey y que jugó en la Champions», expresa.

Steve Nash ha confesado que se le «eriza la piel» cuando recuerda la emoción del ascenso en un playoff ante el Deportivo de la Coruña en el que ha apuntado que «Manolo Reina nos ahorró 50 millones de euros en los últimos 10 o 15 minutos». El miembro de la propiedad mallorquinista reconoce que no esperaban conseguir el salto a la máxima categoría el pasado ejercicio. «Cuando pasamos de Segunda B a Segunda, no nos enfocamos en llegar a Primera de inmediato. Queríamos reforzar nuestras bases para no descender. No queríamos descender. Ya habíamos pasado por el trauma de descender a Segunda dos temporadas atrás. Fuimos cautelosos. A mitad del año ya comienzas a pensar en la posibilidad de jugar la promoción. No sabes que va a pasar. Por suerte el equipo despegó».

El exdeportista canadiense, que también es un gran aficionado del Tottenham, estuvo presente en el partido entre el Barcelona y el Real Mallorca en el Camp Nou y ha subrayado el hecho de que «seis jugadores fijos estaban en Segunda B». «Es una gran recompensa, se lo han ganado con su pasióin y dedicación. Ahora tienen la oportunidad de jugar contra los mejores y en los estadios más emblemáticos del mundo. Aquí queremos estar y aquí queremos desarrollarnos como equipo», ha resumido.