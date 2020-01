Vicente Moreno: «No opino del mercado; me dedico a entrenar con lo que tengo»

Vicente Moreno, entrenador del Real Mallorca, no ha querido pronunciarse este viernes sobre el mercado de invierno que concluye esta medianoche, en el que el club ha concretado las incorporaciones de Pozo y Koutris tras descartar este mismo viernes el fichaje de Bongani Zungu, el centrocampista sudafricano del Amiens con el que estaban muy avanzadas las negociaciones.

«No opino», empezaba señalando Moreno. «No tengo ninguna opinión al respecto. A veces vosotros (la prensa) manejáis más información que yo, así que hacedlo vosotros que tenéis más base para ello. No opino sobre el mercado de invernal, me dedico a entrenar. Escuchaba estos días al entrenador de un equipo grande comentar que él habitualmente entrenaba lo que tenía. Si los buenos utilizan esa frase, la voy a hacer mía. Entreno con lo que tengo, ni más ni menos», respondía el técnico valenciano.

Además, Moreno se refería también a la salida de Baba Rahman de vuelta al Chelsea. «No ha estado esta mañana (en referencia a su ausencia en el entrenamiento de este viernes) y me he enterado casi a la vez que vosotros de que ya no venía. Tenéis la misma información que yo, así que no os puedo ayudar mucho», sentenciaba el entrenador del Mallorca.