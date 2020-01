El surrealista traslado en camilla de Koutris, el refuerzo del Mallorca

Dentro de los campos de fútbol hemos visto casi de todo, el terreno de juego es escenario en muchas ocasiones de situaciones de lo más surrealistas y una de ellas tiene como protagonista al nuevo fichaje del Real Mallorca, el delantero Leo Koutris. El joven futbolista vivió en 2015 el que sin duda será uno de los más accidentados traslados en camilla de un jugador lesionado, tan, tan accidentado que roza lo cómico.

Entonces, Koutris era jugador de un equipo de segunda división griega y las imágenes de la torpeza de los camilleros sacándole del terreno de juego dieron la vuelta al mundo. Nunca antes se había visto torpeza mayor. Y ahora vuelven a ser noticia al descubrir que el protagonista es nada más y nada menos que la nueva incorporación al equipo bermellón.

Los hechos sucedieron durante la segunda parte de aquel encuentro. El futbolista cae al suelo y espera que le atiendan. En ese momento, irrumpen los camilleros. Y la cosa ya empieza mal, cuando le lanzan a la camilla tal cual saco de patatas.

Comienza el traslado y las cosa no mejora. Uno de los camilleros se cae, el futbolista acaba en el suelo y no deja de quejarse por lo que está viviendo. Segundo intento, y de vuelta al suelo. Koutris no da crédito. Llegan a la banda y de nuevo lo lanzan al suelo.

Lo advertíamos, la situación es tan ridículo que casi parece de chiste.