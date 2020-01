Moreno: «Ante la Real tenemos la oportunidad de seguir fuera del descenso»

El entrenador del Mallorca, Vicente Moreno, ha asegurado este viernes que su equipo tiene «la oportunidad de seguir fuera del descenso» en la visita que el domingo realizará a la Real Sociedad.

El equipo balear ocupa el puesto decimoséptimo en la tabla con 18 puntos, dos por encima del Celta, que marca la frontera del descenso. «Ahora toca centrarse en LaLiga (tras la eliminación de los bermellones en la Copa del Rey ante el Real Zaragoza), y vamos a intentar ganar en una plaza complicada», ha señalado Moreno en rueda de prensa.

El técnico mallorquinista elogió a la Real Sociedad y al trabajo «magnífico», dijo, que está realizando su homólogo Imanol Alguacil.

🎙 Vicente Moreno analiza el duelo de Anoeta



🗣 “Hay que centrarse en @LaLiga e intentar ganar en una plaza complicada”



👉🏼 https://t.co/D7bLpTHMxq#JuntsSomMillors👹 #Endavant💪🏻 pic.twitter.com/zyFUIWMZXM — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) January 24, 2020

«(La Real) No está en mal momento por haber perdido dos partidos (ante el Villarreal y el Betis); eso le pasa a los mejores. Mi opinión personal es que es uno de los mejores equipos de la categoría. Tiene un nivel de calidad técnica muy pareja a un Madrid o a un Barcelona, y a nivel físico y táctico, igual por encima. Para mi, a nivel el global, es el mejor equipo de Primera, aunque pueda parecer algo atrevido decir esto», subrayó.

Moreno, quien insistió en que «a nivel personal» no conoce a Alguacil, pero que eso no es óbice para reconocer su labor. «Es un gran entrenador del cuál uno puede aprender», zanjó. A la pregunta de si iba a mantener el once que goleó 4–1 al Valencia la pasada jornada en el estadio Son Moix, el técnico bermellón admitió que «casi todos (sus jugadores) están disponibles».

«Vamos recuperando gente, pero esperaremos hasta mañana (sábado) para decidir la lista de convocados; en todo caso, confirmo desde ya que (el francés de origen congoleño) Yannis Salibur será baja porque esta semana no ha entrenado con el grupo», precisó Vicente Moreno.