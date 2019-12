Dura derrota en el Camp Nou

El Mallorca ha vuelto a recibir una goleada en su regreso al Camp Nou. El conjunto bermellón enlazaba la séptima derrota de la temporada como visitante después de caer ante un Barcelona muy superior que dejaba el encuentro resuelto antes del descanso. Un ‘hat-trick’ de Lionel Messi, un tanto de Antoine Griezmann y otro de Luis Suárez arrasaban al equipo balear, que plantaba cara desde la distancia con un doblete del croata Ante Budimir.

La resistencia del Mallorca en el Camp Nou duraba solo siete minutos. El Mallorca se presentaba ilusionado en el Camp Nou, pero todo su engranaje empezaba a tambalearse sin que ninguno de los equipos se hubiera acabado el aperitivo. El conjunto balear, con el once más lógico y habitual tras las bajas de Lumor y Lago Junior, trazaba su mejor jugada de la noche y forzaba un saque de esquina en el que no solo no podía herir al Barça, sino que salía trasquilado. Ter Stegen ponía enseguida el balón en movimiento y llegaba a las botas de Griezmann que casi sin opción y todo el campo por delante llegaba hasta la orilla de Reina y batía por alto al portero malagueño.

El gol dejaba tocado al conjunto balear y empezaba a extraer la mejor versión del Barcelona, reafirmada justo después con el primer gol del partido de Messi. Los de Valverde se gustaban. Dominaban el marcador, el juego y la posesión a su antojo ante un rival que solo veía volar la pelota de un costado a otro frente a sus ojos.

El Mallorca solo se dio un respiro a partir de la media hora. Hilvanaba otra buena jugada que moría con un centro defectuoso de Gámez y casi a continuación lograba apretarlo todo. Salva Sevilla firmaba un pase al hueco que recogía Budimir y el croata, con un remate mordido tras tocar en Lenglet, superaba a Ter Stegen. El mejor momento de una noche aciaga para los bermellones.

El Barcelona, sin embargo, no quiso mantener la puerta abierta. Solo cinco minutos más tarde, otro contragolpe bien aprovechado por el conjunto local después de una pérdida en el centro del campo de Salva Sevilla lo transformaba en oro Lionel Messi. En cualquier caso, no acabaría ahí la pesadilla isleña. Una maravillosa acción colectiva de los azulgrana la redondearía Luis Suárez con un remate de espaldas a la portería.

Ya en el segundo tiempo, el Barcelona levantaba el pie del acelerador y le daba un respiro a un Mallorca en el que lo más llamativo era el estreno del colombiano Juan Camilo el ‘Cucho’ Hernández. Sin tanta acción ni tanto ritmo como en el primer acto, los de Son Moix se acercarían de nuevo con otra diana de Ante Budimir, esta vez aprovechando un centro desde la derecha de Fran Gámez. Sin embargo, con el partido casi acabado Messi completaría su exhibición particular con el tercer tanto de su cuenta y el quinto para la escuadra azulgrana. El Mallorca asumía una contundente derrota y empezaba a mirar a Balaídos, donde la semana que viene le espera el Celta de Vigo.

- Ficha técnica:

5 - Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Junior; Busquets, Rakitic (Aleñá, min.72), De Jong (Arturo Vidal, min.63); Messi, Griezmann (Cales Pérez, min.85) y Suárez.

2 - Mallorca: Reina; Sastre, Valjent, Raíllo, Gámez; Dani Rodríguez, Salva Sevilla (Cucho Hernández, min.59), Baba (Señé, min.71), Febas; Budimir (Abdon, min.85) y Kubo.

Goles: 1-0: Griezmann, min.7. 2-0: Messi, min.17. 2-1: Budimir, min.35. 3-1: Messi, min.41. 4-1: Luis Suárez, min.43. 4-2: Budimir, min.64. 5-2: Messi, min.83.

Árbitro: Munuera Montero (Comité andaluz). Mostró tarjeta amarilla a Sergi Roberto (min.8), Piqué (min.66) y Arturo Vidal (min.78)

Incidencias: Partido de la 16ª jornada de LaLiga Santander disputado en el Camp Nou ante 71.072 espectadores. Antes del encuentro, Leo Messi ofreció a la afición su sexto Balón de Oro.