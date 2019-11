El Mallorca apela al calor de su estadio

De vuelta a su cuartel general, el Real Mallorca espera seguir llenando la despensa. Al calor de su hogar, el lugar en el que recoge todo aquello de lo que se alimenta, el conjunto que dirige Vicente Moreno espera extender los buenos resultados que redacta frente a su público y ganar terreno en uno de los tramos más escarpados del calendario. De hecho, con otra victoria en casa adelantaría por la derecha a su rival de este sábado, un Real Betis algo regenerado después de anular al Valencia pero que, como su anfitrión, está cargado de problemas como visitante (Son Moix, Movistar LaLiga, 18.30 horas).

Como casi siempre que le toca actuar frente a su auditorio, el Mallorca llega a la cita marcado por su anterior resbalón a domicilio. En el Ciutat de València y durante un pulso del que no mereció salir de vacío, la escuadra balear acusó su falta de puntería y sacó a flote sus limitaciones, especialmente en el plano invidivual. De nuevo en el salón de su morada, el deseo es prolongar al máximo la serie de buenos resultados que ha ido cosiendo en Palma desde comienzos de octubre. Desde ese punto hasta ahora y con cuatro partidos de por medio ha derribado con goles a Espanyol (2-0), Real Madrid (1-0) y Villarreal (3-1), además de mantener a raya a Osasuna (2-2). No pierde como local desde que lo arrolló el Atlético de Madrid el pasado 25 de septiembre (0-2).

En cualquier caso, con el paso de los días el Mallorca ha ido reconstruyendo el ánimo y ganando masa muscular a base de recuperar efectivos para la causa. A la espera de lo que decida Moreno a la hora de confeccionar el once de turno, Lago Junior parece listo para volver a la arena después de ausentarse en Orriols y el técnico tendrá otra vez donde elegir. Sobre todo en la franja del centro del campo. Ahí podría optar por mantener a un Take Kubo que crece jornada o jornada, aunque eso casi con toda seguridad le obligaría a prescindir de otro de los habituales en esa zona, como Aleix Febas, Salva Sevilla y Dani Rodríguez. En el resto del campo no sobresalen grandes interrogantes. Ni atrás, donde solo parece haber espacio para alguna modificación en el lateral izquierdo, ni delante, donde parece que seguirá acampando el croata Ante Budimir a pesar de las molestias que ha arrastrado durante la semana. No obstante, el frente de ataque podría crecer con la entrada del Cucho Hernández, al que Moreno no descartó para el encuentro de esta tarde.

El Betis, al margen de colorear las gradas de Son Moix con los numerosos seguidores que tiene en Mallorca, se asoma con la intención de confirmar las buenas sensaciones que apuntó la semana pasada en su juego y darle un mordisco a la clasificación para alejar fantasmas y acabar con su pesadilla lejos del Villamarín, donde solo ha sumado dos puntos.

Tras superar con una propuesta coherente, consolidada y eficaz el match-ball contra el Valencia, Rubi afronta el encuentro con cierta tranquilidad, aunque también con la obligación de seguir produciendo. El entrenador catalán pierde por lesión al central brasileño Sidnei da Silva, pero recupera al marroquí Zou Feddal, una vez cumplida su sanción de un partido, y a Marc Bartra, que ha dejado atrás los problemas físicos que lo apartaron de la convocatoria contra el Valencia. Durante la tarde de ayer causaba baja en la expedición verdiblanca el exmallorquinista Álex Moreno por una sobrecarga en los isquiotibiales de la pierna derecha. El catalán lleva toda la semana con estas molestias y su equipo prefirió no correr riesgos.