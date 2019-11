Moreno: «Espero que el VAR se ajuste un poco mejor»

Vicente Moreno apareció molesto en la sala de prensa del Ciutat de València. El técnico del Real Mallorca se mostró dolido por no encontrar recompensa al trabajo realizado y, en especial, fastidiado por la inacción del videoarbitraje en dos jugadas que interpretó como «claras» en el área del Levante en el primer minuto y en los últimos instantes.

Cuestionado por lo que necesita su equipo para invertir su dinámica lejos de casa, el de Masssanassa ya aprovechó para deslizar su crítica al VAR aunque posteriormente asegurara que no quería restarle mérito al triunfo del Levante. «Sabíamos que no iba a ser fácil y como en muchos otros partidos tengo la sensación de que hemos hecho merecimientos para sacar algo más, lo que pasa es que en todas las circunstancias en las áreas no tenemos suerte. Somos el equipo que más penaltis en contra lleva y si veis las jugadas de tres hay al menos dos claras. Con el VAR tendríamos que estar menos expuestos», analizó.

«No me gusta quitar mérito al rival», prosiguió en una segunda intervención en la que ya fue preguntado por las acciones de la polémica, que hacen referencia a un derribo de Aleix Febas en el área en el primer minuto y una mano que desvió la trayectoria del disparo de Kubo en el añadido. «Llevamos muchos penaltis que han sido de risa, incluso señalados por el VAR, que espero que de una vez por todas se ajuste un poco mejor. En el campo uno puede fallar, pero mirando las acciones por televisión no tiene explicación», argumentó.

Moreno observa una «evolución» en el VAR. «En muchos casos somos el ejemplo de penaltis que ahora no se pitan, algunos menos suerte y algunos algo de más. La última de Take (Kubo) que desvía balón con la mano separada he visto unos cuantos y seguimos expuestos. El VAR da más justicia, pero en acciones que son sí o no como un gol o un fuera de juego. En estas seguimos igual de expuestos a lo que piensa una persona y cada semana depende de quien toque. La mano es bastante clara y la de Febas también, pero mi opinión cuenta poca», subrayó.

El técnico del Real Mallorca apreció que el resultado más justo hubiera si un empate teniendo en cuenta los méritos acumulados por ambos contendientes. «El resultado es el que es y el Levante ha buscado ganar el partido, han hecho sus merecimientos y han tenido sus momentos, pero si ves el cómputo global y con la ventaja de tener uno más hemos tenido opciones de meter el gol. Para mí el resultado justo hubiera sido otro, pero ahora vendrá -a la sala de prensa- Paco (López) y verá justa la victoria, ya que cada uno lo ve desde su perspectiva», reflexionó.

Los bermellones son el único equipo de Primera División que no ha estrenado su casillero de puntos lejos de su centro de operaciones habitual y Moreno considera que la clave para cambiar la racha es «insistir». «Debemos estar convencidos de lo que hacemos y también de que podemos mejorar cosas y los defectos que tenemos, pero hacemos muchas cosas bien», analizó el técnico valenciano, que remarcarcó que «los chavales se lo dejan todo y esta es la pena». «Vamos a tener siempre dificultades para ganar cualquier partido y más de las normales fuera, pero considero que podríamos llevar algún puntos más y me sabe mal por el esfuerzo y la voluntad de los jugadores, que hacen muchas cosas de nuestra humildad», insistió.

El entrenador bermellón ahondó en los problemas que sufren los suyos cuando optan por cambiar el dibujo para elevar la presencia en ataque con más delanteros. «Cuando cambiamos para jugar con dos puntas perdemos el timón del partido y el rival tiene más opciones», apuntó. «Somos fuertes de una manera determinada que tenemos que explotar, aunque cuando pierdes lo normal es meter un delantero y es lo que hemos hecho».