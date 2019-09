El Mallorca quiere salir del agujero

El Mallorca se ha propuesto salir en Vitoria del agujero en el que ha dormido los últimos días. Maniatado por las circunstancias y los números, el conjunto de Vicente Moreno regresa esta tarde a la arena para completar una semana explosiva que por el momento solo ha dejado contratiempos y malas noticias. Encerrado por primera vez en el sótano de la clasificación desde que lo dirige el entrenador valenciano, el equipo balear tiene una cita con el Alavés que podría devolverle a la superficie o acentuar una serie de heridas que correrían ya el riesgo de infectarse (Mendizorroza, Movistar LaLiga, 16.00 horas).

No están siendo días fáciles para los de Son Moix, que desde su victoria inaugural frente al Eibar apenas han engordado la cuenta corriente y se han alimentado únicamente de buenas sensaciones, con el hambre que eso implica. Más allá del punto cosechado ante el Athletic todo han sido funciones en blanco para los bermellones, que pese a mantener en todo momento erguido el rostro no han podido alcanzar nunca su objetivo. De ninguna de las maneras. No les ha llegado.

Especialmente desgarradoras han resultado las dos últimas caídas. En Getafe y ante un oponente no muy alejado de su tamaño, se enredó en una hilera de lesiones, errores arbitrales y alguna que otra gota de mala fortuna que le arruinaron todos los planes. Un panorama que no mejoró durante la jornada intersemanal, en la que se encontró en el mismo pasillo con un Atlético muy superior al que además le regaló medio acto.

Aunque es pronto para que se enciendan los pilotos de alarma, otro desliz en Mendizorroza podría dañar el chasis de un vestuario que tras dos años residiendo en los pisos más altos de la clasificación quedaría empantanado en las cloacas y en un ecosistema mucho más cruel que el que le había dado cobijo hasta ahora.

Vicente Moreno volverá a tener lo justo para edificar su defensa. Al menos en la franja central, lastrada por las bajas de Antonio Raíllo y Aleksandar Sedlar. Además, tiene un problema evidente en el lateral izquierdo, donde la baja de larga duración de Baba Rahman deja solo a Lumor. Y el ghanés, de momento, ha sido incapaz de frenar el torrente de ocasiones que se originan desde su orilla.

Una de las grandes incógnitas de la alineación que registre el Mallorca en Mendizorroza tendrá que ver con la continuidad o no de Takefusa Kubo. El japonés volvió a dejar su sello frente al Atlético y fue uno de los más destacados del encuentro, por lo que es bastante probable que siga empotrado en el once que debería apartar a los bermellones del barro. La duda, en ese caso, estará en saber dónde ubica Moreno a Aleix Febas o si el catalán vuelve a ser suplente, algo que solo ha sucedido una vez en este arranque de campeonato. Pero más allá de esos nombres, no se intuyen demasiados movimientos. En su intento por asomar la cabeza, el Mallorca volverá a someterse en Vitoria a la prueba del algodón como visitante, ya que tras la verja de Son Moix ha perdido los cuatro últimos partidos oficiales. Hoy quiere revertir la estadística.