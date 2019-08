Vicente Moreno: «Ganar en Mestalla es de una dificultad máxima»

Vicente Moreno, entrenador del Real Mallorca, ha analizado este viernes el próximo partido de su equipo, que este domingo (17.00 horas) se enfrenta al Valencia en Mestalla. El entrenador bermellón admite la dificultad que supone ganar en uno de los grandes escenarios de la Liga, aunque cree que si sus futbolistas compiten a un buen nivel tendrán opciones de puntuar.

«Ganar en Mestalla supone una dificultad máxima pero tendremos nuestras opciones», destacaba Moreno desde la sala de prensa de la ciudad deportiva de Son Bibiloni. «Habrá que tener un acierto mayor del habitual, porque si no es muy difícil. Ganar no determinará nada, pero si lo hacemos tendremos quince días de felicidad enorme», reconocía el de Massanassa, que como fue jugador fue canterano del Valencia.

Moreno ha destacado también que los últimos en sumarse al grupo, el japonés Take Kubo y el francés Yannis Salibur, tienen muchas opciones de entrar en la convocatoria para el partido. «Están para jugar», subrayaba el técnico. «Lo normal era que la semana pasada no entraran porque apenas habían entrenado, pero tienen muchas más opciones ahora. A ver qué pasa en el entrenamiento de este sábado». A su vez, el entrenador mallorquinista ha recordado que tanto Abdón Prats, que esta semana se sometía a una resonancia, como Aridai Cabrera seguirán de baja hasta después del parón.

Sobre el mercado de fichajes, que entra ya en sus últimas horas, Moreno no aclaraba demasiado, pero marcaba muy bien las necesidad del Mallorca. «Hay que intentar que el club haga el mejor equipo posible. A partir de ahí, los que estén serán los mejores para mí. Si he pedido a alguien seguro que no ha salido en los medios, porque lo que pido no suele salir en ningún sitio», explicaba. «Aunque está claro que hay una necesidad en el lateral izquierdo», añadiría después.