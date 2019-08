Molango: «Valjent, Budimir o Baba tampoco han escrito 'El Quijote'»

Maheta Molango, consejero delegado del Real Mallorca, ha aprovechado la presentación del Trofeu Ciutat de Palma para repasar la actualidad del club bermellón a menos de dos semanas para que eche a andar la temporada. El CEO, que acaba de regresar de Estados Unidos, donde ha mantenido una serie de encuentros con la propiedad, ha dejado entrever el interés por los fichajes del macedonio Aleksandar Trajkovski y del francés Junior Sambia y ha restado importancia a las palabras del segundo entrenador, Dani Pendín acerca de la política de fichajes que la entidad está siguiendo este verano.

«Hemos aprendido que tampoco se trata de apostar por el producto nacional o no. De hecho, tres de los mejores jugadores que tenemos, como Valjent, Budimir y Baba, no creo que hayan escrito El Quijote», señalaba Molango. «Son gente preparada, pero llegaron aquí sin hablar castellano, así que no creo que sea un factor definitivo a la hora de fichar. Buscamos a jugadores buenos, ya sean de Cuenca, de Torrelodones o de Croacia, es indiferente. Que vengan a mejorar lo que hay», subrayaba el suizo.

El consejero delegado del Mallorca asegura que lo que dijo Pendín se ha sacado de contexto. «Entiendo que los periódicos tenéis que vender polémica, pero no hay que buscarle cinco patas al gato», mantiene. «Dani es una persona excepcional, le tengo mucho aprecio y no hay que sacar de contexto lo que dijo. Somos conscientes de nuestras limitaciones y de lo difícil que es salir al mercado con unas opciones más parecidas a las de un equipo top de Segunda que a uno de Primera. Es lo que hay. A mí me gustaría comprarme un Porsche, pero a lo mejor hay que comprar un Golf a precio de rebajas».

En esa misma dirección el consejero delegado añade que el Mallorca vuelve a partir en desventaja con respecto a otros clubes. «Arrastramos una herencia de deuda importante que nos está lastrando muchísimo a la hora de hacer la plantilla. Hay equipos de Segunda que tendrán un límite salarial parecido al nuestro y esa es la realidad», afirma.

Sobre el mediapunta macedonio Aleksandar Trajkovski y del francés Junior Sambia, Molango es partidario de mantenerse a la expectativa: «Son buenos jugadores y el Mallorca siempre aspira a traer buenos jugadores. Aquí se trata de encontrar algo bueno, bonito y barato, y no es fácil. Son jugadores interesantes y trabajamos en ellos y en otras cosas, pero no queremos darle pistas a ningún rival. Trabajamos en silencio».