Moreno: «Un buen resultado sería ganar»

Vicente Moreno, entrenador del Real Mallorca, ha manifestado en la previa del encuentro de ascenso a Primera que disputará el el equipo balear ante el Deportivo de La Coruña que un buen resultado en el partido de ida de la sería «ganar» para afrontar la vuelta en Son Moix con buenas expectativas. Sin embargo, el entrenador reconoció que ante un rival de la talla del Deportivo les espera un encuentro «muy difícil» y añadió que nada tiene que ver este próximo partido con el que perdió el Mallorca en la Liga uno a cero en tiempo de descuento.

El técnico del Real Mallorca explicó también que «confía» mucho en su plantilla al igual que en la «ilusión y las ganas» que tienen los futbolistas. El deseo de todos es ascender a Primera, recordó el entrenador que quiso poner en valor el gran trabajo llevado a cabo esta temporada, pero que si no se rubrica con el ascenso «cuando termine el partido si no conseguimos lo que buscamos nos sentiremos unos desgraciados y no queremos estar en ese extremo, queremos estar en el extremo contrario. Somos muy conscientes que vamos a pelear y que desgraciadamente somos dos equipos y uno se va a quedar en el camino, espero que sea el Deportivo», dijo.

El Real Mallorca tiene previsto salir este miércoles hacia Coruña donde velará armas esta noche a la espera del encuentro que jugará el jueves a las 21 horas en el estadio de Riazor y correspondiente al encuentro de ida de la final por el palyoff de ascenso a Primera División. La vuelta se jugará el domingo en Son Moix, donde Betpoint retira las lonas de Tribuna Sol para la venta de entradas.