El Real Mallorca prepara el gran desafío del ascenso

El Real Mallorca pone todo el mecanismo en funcionamiento de cara al gran desafío del ascenso a Primera División. Para empezar en esta jornada ha puesto a la venta las entradas para el playoff de ascenso a Primera División que empezará a disputarse la próxima semana, todavía en un día y a una fecha por determinar.

El club ha fijado precios que oscilan entre los 5 y los 12 euros para los abonados, mientras que los no socios tendrán que pagar entre 20 y 45 euros dependiendo de la zona donde quieran ver el partido. Los socios que quieran ir acompañados por dos aficionados que no sean abonados, podrán adquirir dos entradas a precios algo más reducidos. Por ahora no hay entradas a la venta de tribuna Sol Alta.

Por otra parte Vicente Moreno, que también está en modo playoff, ha comparecido ante los medios para hablar sobre el encuentro que el Real Mallorca jugará el sábado en Almendralejo manifestado su intención de reservar a los jugadores que más minutos llevan en sus piernas y tratar de que estos lleguen algo más descansados al trascendental playoff por el ascenso que arrancará el miércoles o jueves de la próxima semana. A modo de ejemplo, el técnico desplaza a Nikola Stojiljkovic, ausente prácticamente desde su llegada por lesión.

«Tenemos que intentar hacer un buen partido, competir y tratar de ganar porque está incluso la posibilidad, difícil, de mejorar la clasificación o cuanto menos de conservar la quinta plaza, que tampoco es poca cosa. Le damos la importancia que tiene, pero ya desde hoy miramos lo que nos viene la semana que viene y tratamos de gestionar todas las situaciones que tenemos. Minutaje, tarjetas…pero en algunas posiciones hacer las dos cosas es complicado y algún jugador que está apercibido tendrá que jugar. Vamos a competir y intentaremos que a los jugadores apercibidos no les muestren la quinta amarilla», explicó Moreno.

Sobre si viene bien llegar a la última jornada con el playoff atado, Moreno dijo: «Cada uno lo ve de una manera, unos piensan que lo mejor es llegar compitiendo, otros que es mejor tenerlo atado para preparar otra situaciones, pero nada garantiza nada. La realidad es que yo prefiero tener al menos unos días y gestionar algunas molestias que tienen los jugadores. Pero nuestra idea clara es ir a Extremadura y ganar a un rival difícil porque en esta recta final de temporada lo está ganando todo», dijo