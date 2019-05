Vicente Moreno: «El Nàstic es peligroso porque no tiene nada que perder»

El entrenador del Real Mallorca, Vicente Moreno, ha pronosticado este viernes un partido «peligroso» ante el Nàstic de Tarragona en el Nou Estadi, porque «no tiene nada que perder» con su descenso ya consumado a Segunda B.

«A mi me hubiera gustado que el Nàstic no descendiera, al igual que otros jugadores que tenemos con los que hemos vivido momentos muy buenos allí», ha señalado Vicente Moreno en rueda de prensa.

«No nos gusta esa situación, porque aquí (en Mallorca) se ha vivido. Espero que trabajadores del club, el presidente y su familia, aficionados y miembros de su cuerpo técnico recuperen pronto la categoría perdida, e incluso, ver un Mallorca-Nàstic en Primera muy pronto», ha añadido el ex entrenador del Nàstic.

Vicente Moreno está convencido de que su equipo tendrá que esforzarse al máximo este sábado para sumar los tres puntos en juego. «No tienen nada que perder, no hay miedo al error o a la equivocación. Conozco a muchos jugadores que tenido allí con mucho nivel, que si sacan todo lo que tienen le pueden ganar a cualquier equipo. Sé que el partido tendrá mucha dificultad», ha indicado.

El técnico valenciano fue rotundo al afirmar que los partidos no se ganan con la clasificación en la mano. «Nuestra buena trayectoria (el Mallorca es cuarto con 64 puntos) no nos garantiza nada. Si ganas tendremos que volver a ganar en la jornada siguiente y eso es muy difícil. Hay que centrarse en lo que viene y ser consciente de lo que se ha hecho para no perder la perspectiva», resumió Vicente Moreno.