Vicente Moreno: «Mi futuro es lo que menos me preocupa»

Vicente Moreno desarrolló sobre la sala de prensa de la Ciudad Deportiva la actualidad del Mallorca de cara al compromiso del domingo en el Carlos Belmonte ante el líder Albacete. El técnico bermellón también habló sobre el futuro de Salva Ruiz, que se marchará al Valencia una vez finalizada la presente temporada, y la motivación extra que supone enfrentarse al mejor equipo de la categoría. También se congratuló por la inminente renovación de Xisco Campos y elogió la adaptación del argentino Leo Suárez.

«De repente juegas contra el líder y es una motivación más. No es una casualidad que esté arriba al margen de los puntos del Reus, es un equipo que hace las cosas muy bien», indicó Moreno en relación al partido frente al Albacete.

Sobre la buena temporada del conjunto manchego, Moreno solo ha tenido palabras de elogio: «No me está sorprendiendo viendo los jugadores que tiene y lo bien que trabajan. Sé del nivel de Tomeu Nadal como profesional y como persona, también se alegra como mallorquinista de nuestra temporada», indicó en relación a Tomeu Nadal, guardameta manacorí del Albacete Balompié formado en la cantera mallorquinista.

En relación a las palabras de Maheta Molango sobre su futuro, cuando dijo que todavía le quedan algunos meses (en realidad acaba el 30 de junio de la próxima temporada), Moreno no quiso profundizar: «Meses, días, semanas, horas... es una forma de decirlo. Mi futuro es lo que menos me preocupa en estos momentos. Ya dije en su momento que no iba a hablar más del tema y ya está».

El técnico mallorquinista se ha referido al partido de la primera vuelta para valorar el compromiso del Carlos Belmonte: «Me gustaría que en muchos casos el partido del domingo fuera como el de la primera vuelta. A pesar del resultado hicimos un partido muy bueno. Quitando condicionantes como el 0-1 tan rápido y esos goles a la contra en el tramo final, que fue mérito suyo».

Sobre Xisco Campos, Moreno esparció palabras de elogio: «Si fuera por mí ya estaría renovado. Creo que Xisco se merece la renovación y que continúe la relación entre ambas partes es positiva para el club y para el jugador». Moreno no quiso valorar el futuro contractual de Salva Ruiz: «Bastante tengo con lo mío como para saber la situación de cada uno. De Salva solo puedo decir que ha cuajado una primera parte del campeonato y que posteriormente se lesionó. Posteriormente recayó y espero poder contar con él en el tramo final para competir con Pervis. De lo demás no tengo nada que decir».

Finalmente ensalzó la adaptación de Leo Suárez, un futbolista que «nos puede dar mucho y que nos abre el abanico de posibilidades».