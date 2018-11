Euforia contenida en el debate mallorquinista de los martes

Miguel Ballester y Pep Verger han analizado la jornada en Segunda División centrada especialmente en el encuentro que disputó el Mallorca frente al Numancia de Soria y que consiguió vencer por un gol a cero gracias al tanto de Aridai. Ambos comentaristas muestran una euforia contenida y no ocultan su satisfacción por la gran respuesta que está dando el equipo de Vicente Moreno.

Ballester destaca que incluso «jugando mal» el equipo es capaz de sacar los partidos adelante, algo que solo está al alcance de unos pocos equipos. «No vi al Mallorca dominador del partido y se ganó sin merecerlo y esto solo lo hacen los equipos grandes. El Mallorca no me gustó, pero me da igual, se ganó y eso es lo que importa. Eso hace dos años era un uno a dos de libro y ahora se ha ganado». Por su parte Pep Verger apunta que fueron tres puntos «justos». «No hizo un buen partido, pero ganó, eso es lo importante».

Ambos comentaristas debaten también sobre la portería y si debe o no regresar Reina bajo los palos cuando esté bien o por el contrario tiene que continuar Parera siendo el guardameta titular.