Lago Junior: «Cuando llegué al Real Mallorca me vi rápido en Primera»

El futbolista costamarfileño Lago Junior, máximo realizador del Mallorca con siete goles, ha afirmado este miércoles que cuando sale al campo se divierte «como un niño» y que cuando fichó por el club balear se vio «rápido en Primera».

«Pero el fútbol es como es. Ese año nos salvamos en la última jornada y al siguiente descendimos, con todo lo que me había costado salir de la Segunda B», señala Lago Junior en declaraciones recogidas por la página web del Mallorca.

El delantero africano atraviesa por su mejor momento desde la llegada a la isla en enero de 2016.

En la última jornada fue el autor de los dos goles de su equipo en el empate (2-2) ante el Real Zaragoza en La Romareda.

«Después de subir (la temporada pasada), ahora disfruto de la Segunda división», explica.

«Cuando salgo al campo me divierto como un niño. Mis compañeros hacen lo mismo y la gente lo nota, esta? con nosotros. Al salir al campo sabemos que tendremos muchas ocasiones de gol y este es mi mejor inicio de temporada de mi carrera, estoy muy feliz», ha indicado.

Lago Junior atribuye gran parte de la gran campaña que está realizando al técnico Vicente Moreno, con el que había coincidido en el Nàstic de Tarragona.

«El míster me conoció rápido, supo donde colocarme para sacar mi mejor rendimiento. Yo no tenía ni idea de movimientos tácticos y él me guió. Me pasó a la banda y todo empezó a funcionar al asimilar muchos conceptos tácticos que desconocía», dijo.

Ha añadido que no dudó al recibir la oferta del Mallorca: «Cuando me llamaron (jugaba en el Mirandés tras pasar por el Numancia y Nàstic) ni me lo pensé. En África seguíamos mucho los partidos del Mallorca con (Samuel) Eto'o ó (Pierre) Webó en sus filas», ha resumido Lago Junior.