El motivo por el que una mujer le hizo una peineta a Nadal

La peineta que una espectadora le hizo a Rafa Nadal durante su partido ante Michael Mmoh se ha convertido en uno de los momentos más comentados del Open de Australia. Después de conocer las impresiones del mallorquín sobre lo sucedido, la propia espectadora ha explicado los motivos en una entrevista radiofónica.

Con el nombre ficticio de 'Lisa', la mujer ha pasado por el programa de Neil Mitchell en la emisora australiana 3AW y ha explicado el motivo que le llevó a hacerlo. «Verdaderamente no soy fan de Nadal. Creo que es increíblemente aburrido y hace esos rituales o toc suyos todo el rato», ha dicho.

«La única razón por la que estuve en el partido era porque quería una entrada para ver el partido anterior entre Coco Gauff y Elina Svitolina y ya me quedé a ver al aburrido Nadal», ha seguido contando en la entrevista.

Y ha añadido: «El hecho de que las fotos se hayan hecho virales en todo el mundo reflejan lo increíblemente aburridos que son sus partidos, porque si no, ¿por qué nos íbamos a centrar en un espectador?».

La protagonista de la escena que ha recorrido medios de comunicación y redes sociales no se retracta de lo ocurrido. «Posiblemente no hice lo correcto, pero ¿qué puedo hacer? Lo hecho, hecho está. Mi hija no estaba muy contenta con lo que pasó. Solo grité 'Supera tus rituales y tocs!' mientras estaba sacando, y entonces él me miró y fue cuando le hice la peineta».