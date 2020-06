Toni Nadal dice que su sobrino «está dudando» sobre su regreso

Toni Nadal señala en una entrevista concedida a ESPNTenis que su sobrino, Rafael Nadal, «está dudando sobre su regreso al tenis en el Abierto de Estados Unidos y que el calendario, ajustado y comprimido con las nuevas fechas, es «casi inasumible para la gente mayor».

«Me contó del calendario y me parece un poco feo lo de la ATP porque es casi inasumible para la gente mayor, para los del Big 3 especialmente», dijo Toni al referirse a una conversación con el actual número dos del mundo.

«Si ves que ellos han ayudado al tenis durante años, me parece que habría que hacer algo con la puntuación; porque si no tú juegas cada semana y es complicado en un mes hacer US Open, Roma, Madrid y Paris (Roland Garros); es casi inviable», razonó sobre su sobrino, y sobre el serbio Novak Djokovic, y el suizo Roger Federer, aunque éste último no reaparecerá hasta el 2021.

El exentrenador de Nadal también se refirió a lo sucedido en el Adria Tour, con numerosos casos de positivos de coronavirus. «Es un retroceso en el proceso de normalización», dijo.

«Ha sido una pena. Una iniciativa buena terminó siendo un problema de coronavirus que no ha sido bueno, ni para el tenis ni para Djokovic. Era preferible que todos hubiesen sido más cuidadosos», reflexionó.

«En Serbia no eran tan estrictos. Es un error que cualquiera puede cometer y Djokovic se ha disculpado pero es un retroceso en el proceso de normalizacion del circuito», resumió Toni Nadal sobre la gira del Adriático que finalmente fue suspendida.