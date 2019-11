Bautista deja el equipo español de Copa Davis «por un problema familiar»

Roberto Bautista ha abandonado la concentración del conjunto español de Copa Davis «por un problema familiar», ha señalado su equipo de comunicación.

«El tenista español ha tenido que abandonar esta mañana Madrid, donde se encontraba concentrado con la Selección Española MAPFRE de Tenis, por un problema familiar», dice la nota.

Breaking: Roberto Bautista Agut leaves the Spanish team. Looks like his dad is very ill. pic.twitter.com/uo3y0Ee3Gy