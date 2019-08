Horario y dónde ver el Rafael Nadal-John Millman en su debut en el US Open

Rafael Nadal jugará en la madrugada del martes al miércoles ante John Millman en la primera ronda del US Open 2019. El australiano ostenta el puesto número 60 en el ránking del ATP será el rival del mallorquín en su estreno en el cuarto Grand slam de la temporada disputado en Estados Unidos.

All set for the last slam of the year with my #PureAero from @babolat #vamos @usopen pic.twitter.com/VGJ834HSRq