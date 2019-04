Rafael Nadal sufre para remontar ante Leonardo Mayer

Rafael Nadal ha tenido que emplearse a fondo para acabar con la resistencia del argentino Leonardo Mayer y avanzar a los octavos de final del Barcelona Open Banc Sabadel-Conde de Godó. El mallorquín ha tenido que darle la vuelta a un marcador adverso (6-7,6-4 y 6-2 en dos horas y 49 minutos) en un encuentro muy incómodo y se jugará el pase a los cuartos de final con David Ferrer, que ha superado al francés Lucas Pouille por 6-3 y 6-1.

Knock him down and he'll get straight back up ????@RafaelNadal recovers from a set down to defeat Mayer 6-7 6-4 6-2 in Barcelona and set up a Round 3 meeting with David Ferrer! #bcnopenbs pic.twitter.com/7fdI6gWVRZ