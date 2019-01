Nadal: «La valoración es muy positiva»

Rafael Nadal incidió en que volvió a realizar un partido «muy positivo» frente al estadounidense Frances Tiafoe en cuartos de final y que sólo hubo un momento en el que no logró lo que quería.

«Fue en el segundo set e íbamos 15-30. Ahí me he jugado una derecha cruzada en la que no conseguí lo que buscaba. Quitando esa excepción, el partido me ha salido prácticamente rodado», analizó Nadal, quien consiguió su trigésima semifinal en torneo Grand Slam.

El tenista de Manacor destacó principalmente dos aspectos respecto a su victoria en cuartos de final, los cuales fueron su solvencia al servicio, una vez más, así como su efectividad a la hora de concretar las roturas al resto.

«La valoración es evidentemente muy positiva, he dominado desde el principio hasta el final. Creo que sólo ha habido un juego en el que he sufrido sacando y al final he conseguido llevármelo», comentó Nadal, quien podría convertirse en el primer jugador 'Era Open' en lograr cada uno de los títulos Gran Slam por partida doble.

Nadal también admitió que no se planteó ningún posible resultado antes de comenzar su andadura en Melbourne Park, aunque comentó que le hubiera sorprendido si le hubieran dicho que alcanzaría las semifinales sin ceder ningún set.

«Es cierto que con los días he ido mejorando y también que muy pronto me encontré un gran nivel, el cual he conseguido mantener durante todos los partidos», agregó Nadal tras alcanzar por sexta vez las semifinales en el Abierto de Australia.

Por último, el mallorquín pronosticó «un duro encuentro» contra el griego Stefanos Tsitsipas en semifinales y valoró su progresión en el último año.

«Antes de empezar este año hicimos una predicción que hacemos siempre para ver quién acabará el año entre los diez primeros y yo lo puse a él», concluyó.