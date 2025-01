La suerte no sonríe al Palma Futsal en el sorteo de la Copa de España

El Illes Balears Palma Futsal ya conoce a su rival en la Copa de España 2025. El sorteo, celebrado este miércoles en el Palacio de San Esteban de Murcia, ha determinado que el conjunto mallorquín se enfrentará a ElPozo Murcia Costa Cálida en los cuartos de final del torneo. El partido se disputará el jueves 20 de marzo a las 21:15 horas en el Palacio de los Deportes de Murcia, por lo que el equipo dirigido por Antonio Vadillo tendrá que superar al anfitrión para alcanzar las semifinales. El sorteo ha contado con la presencia de Mario Rivillos, jugador y segundo capitán del equipo, e Isidoro de Miguel, directivo del club, como representantes del Illes Balears Palma Futsal. El azar ha deparado un cruce exigente, en el que el conjunto balear se enfrentará a un equipo que buscará reivindicarse ante su afición tras una primera vuelta por debajo de sus expectativas.

En caso de superar los cuartos de final, el Illes Balears Palma Futsal se mediría en semifinales al ganador del duelo entre el Jaén Paraíso Interior y el Movistar Inter, un viejo conocido de los mallorquines en la competición.

Copa de España 2025

Jueves 20 de marzo

Movistar Inter FS – Jaén Paraíso Interior FS (19:00 horas)

Illes Balears Palma Futsal – ElPozo Murcia Costa Cálida (21:15 horas)

Viernes 21 de marzo

Servigroup Peñíscola FS – Jimbee Cartagena Costa Cálida (19:00 horas)

Industrias Santa Coloma – Barça (21:15 horas)

Sábado 22 de marzo

Semifinales Ganador Cuartos 1 – Ganador Cuartos 2 (19:15 horas) Ganador Cuartos 3 – Ganador Cuartos 4 (21:30 horas)



Domingo 23 de marzo

Final (18:00 horas)

Antonio Vadillo: «En una Copa de España hay que estar preparado para enfrentarse a cualquiera»

Antonio Vadillo valoró el sorteo asumiendo la dificultad del cruce y el contexto del rival. Aunque cualquier emparejamiento iba a ser exigente, enfrentarse al equipo local supone un reto añadido: «Jugar contra el anfitrión siempre es un hándicap. Tendrán a todo su público a favor, el pabellón estará lleno y, además, esta Copa de España será un objetivo prioritario para ElPozo Murcia. Querrán resurgir después de una primera vuelta por debajo de sus expectativas y seguro que llegarán en un buen momento». Aun así, el técnico confía en la capacidad del equipo para competir al máximo nivel. «En una Copa de España hay que estar preparado para enfrentarse a cualquiera. Son eliminatorias a partido único y cualquier detalle puede marcar la diferencia. Cuando llegue el momento, prepararemos bien el partido y lo afrontaremos con ilusión y ambición» explicó Vadillo. Respecto al factor pista a favor de su rival, el jerezano reconoce que «todo el que ha jugado como local en una gran competición sabe la importancia que tiene el apoyo de la afición. Jugar una Copa de España en casa siempre suma. Sin embargo, eso no quita que será un partido igualado y que se decidirá en los pequeños detalles».

David Peña: «Cualquier rival iba a ser complicado, pero llegaremos bien preparados»

David Peña, que disputará su primera Copa de España, asume el reto con confianza y ambición: «Sabíamos que cualquier rival iba a ser complicado. Si están entre los ocho mejores es por algo. Nos ha tocado el anfitrión, pero llegaremos bien preparados y daremos el máximo para intentar ganar la Copa». Sobre el rendimiento de ElPozo Murcia en esta primera parte de la temporada, el jugador asegura que su plantilla sigue teniendo el talento suficiente para darle la vuelta a la mala dinámica. «Si miramos los resultados, no han tenido la mejor primera vuelta, pero eso no significa nada. Individualmente tienen jugadores de muchísimo nivel y sabemos que no podemos permitirnos ni un solo momento de desconexión. En una eliminatoria a partido único, cualquier despiste te deja fuera» advierte el de Mataró. Disputar su primera Copa de España es un momento especial para el jugador, que afronta el torneo con mucha motivación: «Es una competición que siempre he seguido y en la que siempre he querido jugar. Es uno de los grandes escenarios del fútbol sala y por fin ha llegado el momento. Tengo muchas ganas y muchísima ilusión, y, por supuesto, con la ambición de poder llevármela a casa».