El Palma Futsal remonta ante Osasuna Magna

El Illes Balears Palma Futsal ha conseguido un agónico triunfo en el Palau d’Esports de Son Moix tras remontar un 0-2 contra Osasuna Magna. Un gol de Fabinho en los últimos segundos del encuentro ha permitido al conjunto de Antonio Vadillo una victoria que le da la tercera plaza tras el final de la primera vuelta y ser cabeza de serie en la Copa de España. Bruno Gomes dispuso de la primera ocasión clara tras unos minutos de tanteo, pero Asier evitó el primer gol. El partido era importante para los pupilos de Antonio Vadillo, pero adquiría la categoría de crucial para el cuadro de Miquel Hernández que, en caso de victoria, tenía la posibilidad de participar en la próxima Copa de España. Buscaba con más ahínco la portería contraria el cuadro local y los navarros se veían obligados a hacer más faltas de las deseadas. En la portería se alternaban Henrique y Barrón. El guardameta brasileño neutralizó el primer disparo peligroso del conjunto navarro a cargo de Ligeiro, pero el cordobés no pudo hacer nada ante el punterazo de Ion Cerviño tras una gran pared con el ex de Palma Dani Saldise. Juninho estuvo a punto de ampliar la ventaja si no llega a ser por el pie salvador de Barrón.

Pudo empatar Mateus Maia pero no acertó en boca de gol tras el gran pase de Charuto. El Palma se cargó de faltas y con más de media parte por disputar ya acumulaba cinco infracciones, otra dificultad añadida a las peligrosas contras de Osasuna Magna. Asier salvó a su equipo tras un disparo de David Peña. Lo seguía intentando el Palma Futsal pero con la espada de Damocles de la sexta falta, que llegó de manos de Barrón. El guardameta salió vencedor del envite ante Juninho.En el otro área, Asier se erigía en el mejor jugador de su equipo con paradas de gran mérito. Fue un milagro que no hubiera goles en una primera mitad muy atractiva para el aficionado. Tras la reanudación, Saldise fue el primero en probar a Barrón tras dejar sentado a Bruno Gomes. Llevaba el peso del partido el equipo local, pero los navarros salían a la contra a la más mínima oportunidad. La fortuna se alió con el cuadro navarro porque un saque de banda con el pie de Tony dio en Fabinho que despistó a Barrón para significar el segundo gol. Un ‘piscinazo’ de Charuto dio opción al propio Fabinho para anotar desde los seis metros y poner el partido en un pañuelo. Bruno Gomes sacó el tarro de las esencias para fusilar a Asier tras una gran bicicleta ante Juninho. En una contra de dos contra Barrón Ion Cerviño mandó el balón al poste. Con casi cinco minutos para el final del partido ambos equipos entraban en bonus para la sexta falta. Necesitaba la victoria Osasuna Magna para meterse en la Copa de España y apostó por jugar con cinco, al igual que el Palma Futsal en su objetivo de asaltar la segunda posición. Salió mejor parado el Palma Futsal quien logró el gol de la victoria por medio de Fabinho. Ficha técnica 3. Illes Balears Palma Futsal: Cinco inicial: Henrique, Neguinho, Ernesto, David Peña y Bruno Gomes. También jugaron: Carlos Barrón, Mateus Maia, Piqueras, Machado, Charuto, Fabinho, Rivillos y Gordillo. 2. Osasuna Magna: Asier, Juninho, Pachu, Ion Cerviño y Dani Saldise. También jugaron: Ligeiro, Kokoro, Tony, Korsun., Geraghty, Martil y Mendive Goles: 0-1, Ion Cerviño, min. 6. 0-2, Fabinho (propia puerta), min. 25. 1-2, Fabinho (penalti), min. 26. 2-2, Bruno Gomes, min. 28. 3-2, Fabinho, min. 40. Árbitros: Mayo López y Panadero Díaz-Concha. Amonestaron por el Palma Futsal a Fabinho y Barrón y por Osasuna Magna a Asier.