Fabinho no tiene ninguna lesión de gravedad

Fabinho ha superado las pruebas médicas y no sufre ninguna lesión. Tanto la resonancia de la rodilla izquierda como todas las exploraciones han dado resultado negativo. El jugador notó un movimiento extraño de la rodilla en el entrenamiento del 26 de diciembre y se quedó fuera de la lista por precaución al notar molestias y percibir un pequeño derrame articular que podía ser síntoma de una lesión importante, por lo que se procedió a someterse a pruebas médicas en el hospital. Se ha confirmado que no tiene ninguna lesión. No jugará mañana ni el partido copero de la semana que viene en Santa Coloma por precaución ya que no entrenará en pista durante toda esta semana.

El jugador brasileño ya sufrió una rotura parcial del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda que le tuvo alejado de la pista cerca de tres meses por lo que se perdió el final de temporada. No pudo disputar la Final Four de la UEFA Futsal Champions League, los cinco partidos que quedan de fase regular y los del playoff. El club también anunció ayer que Thierry se marcha cedido hasta final de temporada al Noia Portus Apostoli. El ala, de 20 años, cambia de aires para seguir con su crecimiento en un equipo en el que pueda contar con más minutos y asumir una mayor responsabilidad de lo que puede tener actualmente en el Illes Balears siguiendo así con la política del club de facilitar la salida de los jugadores jóvenes en forma de cesión para que se desarrollen jugando en equipos de Primera División. Thierry llegó a Palma a mediados de septiembre, procedente del Jaraguá brasileño, tras abonar la cláusula de rescisión. El club, que llevaba tiempo monitorizando al joven talento brasileño, pagó la cláusula para asegurarse la propiedad de uno de los mejores talentos jóvenes de Brasil, de tan solo 19 años, y hacer una apuesta de futuro reinvirtiendo una pequeña parte de lo recibido por la inesperada salida de Cleber. La gran cantidad de alas en la plantilla hacen que Thierry haya podido contar con pocos minutos y por eso su cesión era la opción más conveniente.