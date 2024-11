El Palma Futsal luchará por seguir como rey de europa

El Illes Balears Palma Futsal, con gran sufrimiento, ha sellado su pase para disputar por tercera vez consecutiva la Final Four y luchar por reeditar su título continental. El doble campeón de Europa empató a tres con el Record Bielsko-Biala de Polonia. Machado, Bruno Gomes y Marcelo neutralizaron los goles de Marek y el doblete de Eric Panés. No empezó bien el encuentro. A los 15 segundos Marek batía a Carlos Barrón en la primera jugada demostrando que el conjunto entrenado por Chus López, exjugador del Fisiomedia Manacor donde coincidió con Antonio Vadillo, no iba a regalar nada. Reaccionaba el Palma Futsal por medio de Rivillos y Bruno Gomes, pero se encontraron con las intervenciones de Nawrat, que se estaba convirtiendo en una pesadilla, sobre todo para el pívot brasileño.

Existía el peligro de que el conjunto de Vadillo entrara en la precipitación y que ello conllevara a cometer errores que hiciera posible que el conjunto polaco aumentara su ventaja. Lo seguía intentando el doble campeón de Europa pero no conseguía batir la meta contraria hasta que Bruno Gomes, tras estar el equipo unos minutos jugando sin pívot, regresó a la pista. Su centro chut lo remachó Machado para poner las tablas en el marcador. El pívot seguía siendo una pesadilla para la defensa contraria y sólo el travesaño evitó su gol tras una gran jugada personal culminada con sutileza. A poco más de 4 minutos para el final de la primera parte ambos equipos estaban con cinco faltas cometidas por lo que la siguiente iba a ser castigada con un lanzamiento desde los 10 metros. Para evitarlo lo más posible, el equipo ‘pistacho’ apostó por ataques largos. Y la estrategia obtuvo sus frutos cuando Bruno Gomes vio recompensada su insistencia con un disparo por alto que sorprendió a Nawrat. El gol supuso un alivio para aficionados, jugadores y cuerpo técnico al poner ya dos goles de diferencia respecto a la clasificación del equipo palmesano entre los cuatro mejores de Europa al valerle el empate para clasificarse para la Final Four. Tras la reanudación el conjunto de Vadillo no quiso especular e imprimió un ritmo alto a sus acciones pero el tercer gol tardaba en llegar. Y lo que se produjo fue el empate del conjunto polaco con una gran acción individual de Panés. De la aparente tranquilidad se pasó al nerviosismo ya que un gol significaba que sería el Semey quien se clasificara para luchar por el entorchado continental. Gordillo, que tuvo más protagonismo en esta segunda mitad, puso a prueba también al portero polaco pero sin lograr su objetivo, sobre todo con una gran triangulación que salvó Nawrat de forma milagrosa. Estaba mucho más cerca el gol del campeón de Europa pero en fútbol sala ya se sabe que cualquier acción puede acabar en gol y que los errores se pagan muy caro. Luan Muller se incorporó al encuentro para comenzar los ataques del Palma Futsal en una demostración de que el conjunto ‘pistacho’ iba a por el partido. Pero el Record tampoco renunciaba a la victoria y Panés, aprovechando un balón muerto de Muller tras un córner, daba ventaja a su equipo y dejaba helado Son Moix. Del silencio se pasó al alborozo cuando Marcelo aprovechó una gran asistencia de Rivillos para lograr un empate que nunca supo mejor. Ficha técnica 3. Record Bielsko-Biała. Cinco inicial: Nawrat, Zastawnik, Ribeiro, Nakic y Marek. También jugaron: Iwanek, Krempek, Pacheco, Surniak, Eric Panés, Pawlus, Budniak y Kubic 3. Illes Balears Palma Futsal. Cinco inicial: Carlos Barrón, Marcelona, Rivillos, Neguinho y Bruno Gomes. También jugaron: Luan Muller, David Peña, Piqueras, Ernesto, Fabinho, Gordillo, Machado y Mateus Maia. Goles: 1-0, Marek, min. 1. 1-1, Machado, min. 12. 1-2, Bruno Gomes, min. 20. 2-2, Eric Panés, min. 28. 3-2, Eric Panés, min. 36. 3-3, Marcelo, min. 37 Árbitros: Ivan Nowak (HUN) y Daniel Matkovic (SUI). Amonestaron a Panés y Surniak, del Record. Incidencias: Tercer encuentro de la Elite Round disputado en el Palau Muncipal d’Epsorts de Son Moix ante unos 3.800 aficionados.