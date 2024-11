Los socios del Palma Futsal podrán ver gratis la Elite Round de la Champions

Los socios del Illes Balears Palma Futsal no tendrán que pagar más por ver la Elite Round de la UEFA Futsal Champions League en Son Moix. El club ha cerrado un nuevo acuerdo con ConectaBalear para asumir juntos el coste de los abonos europeos de todos los socios del club y que así no tengan que pagar más para ver todos los partidos que se jueguen la semana que viene en el Palau Municipal d’Esports.

Los socios del Illes Balears Palma Futsal no habrán tenido que pagar ninguna de las cinco fases eliminatorias que se habrán disputado en Son Moix gracias a los diferentes acuerdos alcanzados en los últimos dos años con el patrocinador principal del club para que los socios no tuvieran que pagar las entradas o abonos de cada ronda al ser una competición internacional no incluida en las campañas de socios de los clubes.

Los abonados del Palma seguirán teniendo acceso a la competición europea, igual que ya sucedió en la pasada Main Round, beneficiándose de la relación del club con su patrocinador principal y de la preocupación constante de ambos para que los socios no tengan que pagar las entradas para disfrutar de la competición europea en su casa como sucede en la mayoría de clubes que participan en Europa.