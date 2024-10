Falcao: «El Palma Futsal está a la altura de Benfica, Sporting y Barcelona»

El embajador de la Copa Intercontinental, Alessandro Rosa Vieira 'Falcao' , considera que el Illes Balears Palma Futsal, vigente campeón de Europa, está a la altura de los mejores del continente, según ha explicado este miércoles en declaraciones a EFE. «El club es una referencia; los brasileños colocan al Palma Futsal a la altura de Benfica, Sporting de Portugal y Barcelona», asegura la leyenda del fútbol sala mundial tras aterrizar en Mallorca con motivo del título que se disputarán el elenco balear y el Magnus Futsal brasileño. Para Falcao, el proyecto liderado por José Tirado, a quien responsabiliza de los éxitos año tras año a nivel europeo, con la consecución de las dos últimas ediciones de la Champions, «es más grande que el del RCD Mallorca».

El exfutbolista brasileño destaca la existencia de clubes como el balear, porque «no tienen el mayor presupuesto, invierten en hacer un fútbol bonito y lo respetan todos», imponiéndose a las dificultades que añade un acaudalado mercado árabe que da «mayor valor a lo que hace el Palma Futsal». E

l rendimiento de los mallorquines no se corresponde al de la selección española en los últimos campeonatos, un hecho que Falcao achaca a «la irregularidad» y a la necesidad de «organizarse desde arriba hacia abajo», poniendo como ejemplo los problemas de Inter Movistar en el último lustro. «España tiene una liga muy fuerte pero es irregular, Portugal es favorita casi siempre porque tiene una liga con dos equipos muy buenos» señala el exjugador del Magnus Futsal.

Respecto a su longeva carrera en Brasil y no haber salido de su país natal a lo largo de su carrera deportiva, Falcao destaca que no tuvo «la necesidad de jugar en Europa» porque le daba más importancia a «crear una figura en Brasil» para el crecimiento del deporte. «Mi nombre creció muy rápido, tenía las condiciones financieras de un futbolista y en 2007 ya no podía irme por patrocinadores, veía a mis amigos y no tenían la repercusión que yo tuve en casa», sentencia el embajador de una Intercontinental, que permanecerá hasta el domingo en Mallorca.