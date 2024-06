Chaguinha: «Me voy sabiendo que el trabajo está bien hecho y que lo he dado todo»

Tres años históricos llegan a su fin. Chaguinha ha dicho adiós este martes a su etapa en el Mallorca Palma Futsal: «Solo puedo agradecer todos los momentos que he vivido aquí, ha sido increíble». En el acto de despedida organizado por el club, el jugador no quiso olvidarse de nadie: «Tengo que agradecer a Tirado, que me trajo aquí; a Vadillo, que confió en mí; al cuerpo técnico; a la afición; y a mis compañeros, que me han ayudado a crecer cada día».

Chaguinha se unió al Mallorca Palma Futsal en 2021 y, según él, «cuando llegué, teníamos un equipazo, por eso vine aquí». Sin embargo, el jugador de Fortaleza reconoció: «Sabía que íbamos a pelear por los títulos, pero nunca pensé que ganaríamos una Champions y luego volveríamos a ganarla». «Es un sueño hecho realidad y me voy con el deber cumplido», apuntaba Chaguinha intentando resumir su estancia en la isla. Con dos Champions League y una Copa Intercontinental en su palmarés, Chaguinha se marcha orgulloso: «Estoy muy contento de irme sabiendo que el trabajo está bien hecho y que lo he dado todo».