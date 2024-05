El año mágico del Palma

Hace un año el Illes Balears Palma Futsal celebraba por la calles de Palma su primer título de la historia. Rivillos había marcado el penalti decisivo en la tanda desde los seis metros en la final disputada en el Velòdrom Illes Balears ante el Sporting CP. El club nacido en Manacor hacía 25 años lograba su primer título y éste era nada más y nada menos que el más importante a nivel continental. Con esta gesta se rompía además una racha de nueve eliminatorias perdidas en la tanda de penaltis en diferentes competiciones, lo que supuso también una gran liberación.

Después llegó la oportunidad de lograr su primer título nacional en los playoffs de la Liga Nacional de Fútbol Sala, pero perdió en semifinales contra el Jaén Paraíso Interior. Esta temporada, con medio equipo nuevo lo que dificultaba el acoplamiento de los jugadores, unido a las lesiones y los diversos parones por los compromisos internacionales, hizo que los primeros meses fueran difíciles. El equipo se desplazó a Foz de Iguaçu (Brasil) para disputar la final de la Copa Intercontinental contra el Cascavel Futsal, el campeón brasileño cuya ciudad se encuentra además a poca distancia del lugar de la final y se preveía un ambiente infernal, que al final no fue tal.



Los lanzamientos de seis metros fueron decisivos y otra vez el acierto fue mayor para los pupilos de Antonio Vadillo. Luan Muller tuvo una actuación sobresaliente al parar dos lanzamientos y, a pesar de la mala suerte de Cleber, que se resbaló justo antes de su lanzamiento, Rómulo, Bruno Gomes, Marcelo y Fabinho sí batieron a Matheus lo que permitió que el Illes Balears Palma Futsal se convirtiera en el mejor equipo del mundo. De nuevo las competiciones nacionales le dieron la espalda al conjunto de Antonio Vadillo y se han escapado las oportunidades de lograr un título nacional en la Copa de España y la Supercopa, y el Betis le eliminó en cuartos de final de la Copa del Rey.

La siguiente oportunidad para aumentar la sala de trofeos del club llegó la semana pasada en Ereván, la capital de Armenia. Tres de los cuatro equipos semifinalistas de la edición pasada de la Final Four de la Liga de Campeones repetían participación. El Anderlecht ‘cedía’ su puesto al Fútbol Club Barcelona, por lo que el torneo ganaba aún más calidad y prestigio. El Benfica fue el rival del conjunto pistacho en semifinales mientras que el Sporting CP se medía al Barça por otro puesto en la final. Tras igualar un 4-2 adverso en los últimos minutos, demostrando una fe en sí mismos digna de elogio, el conjunto palmesano llegaba de nuevo a la tanda de penaltis y allí emergió la figura de Carlos Barrón para parar dos lanzamientos que resultaron claves para la clasificación del equipo.

Su rival en la final del pasado domingo fue el Barça, que llegaba con el orgullo herido tras haberse perdido la Final Four anterior. El cuatricampeón europeo se adelantó en el marcador con un gran gol de Adolfo, pero el conjunto palmesano no se amilanó y logró voltear el marcador antes de descanso por medio de Rómulo y Vilian. En la segunda parte se presumía un acoso y derribo blaugrana, como así fue, pero entre los palos, las paradas milagrosas de Luan Muller y las acciones defensivas in extremis el Palma Futsal aguantaba hasta que Neguinho establecía el 1-3 que descompuso a los blaugranas que terminaron siendo goleados 1-5. El pasado domingo se cerraba un año mágico, pero Vadillo ya pidió a sus jugadores un esfuerzo más de cara a los playoffs por el título de Liga.