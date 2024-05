José Tirado: «Demostramos que el Palma es diferente»

José Tirado, director general del Palma Futsal, manifestó al final del encuentro ante el Barcelona y que permitió al Palma ganar su segunda Champions de su historia, que lo que está consiguiendo el equipo mallorquín es «inexplicable». «Que un equipo humilde como nosotros gane este título por segunda vez es increíble. Venir aquí ya era un sueño y no nos imaginábamos volver. Venir aquí, jugar contra el Barça, Sporting, Benfica ya era algo enorme nivel top y ganar como lo hemos hecho en la final va a quedar para la historia de la UEFA Futsal», manifestó.

Tirado recordó que somos un equipo «sin mucho dinero, pero le ponemos mucha pasión y hay mucho trabajo detrás y demostramos que somos diferentes. Se ha demostrado que el Palma no tiene dinero, pero paga con gloria. Estamos muy contentos por la Isla porque sé que toda Mallorca estaba volcada, ha sido increíble y todavía no me lo creo», manifestó el director general del Illes Balears Palma Futsal.

La dedicatoria de este triunfo para el constructor del equipo es especial. «Se lo dedico a mi familia porque al final son a los que les robo tiempo, a la gente que me quiere, sobre todo a ellos porque durante muchos años les he robado mucho como digo. También a la gente que cree en mí como son los patrocinadores, Conectabalear, a la gente del club que llevan diez o doce años haciendo locura por mí y por el club y al final hay mucha gente detrás que no se ve y ellos también merecen este premio», manifestó.

Respecto al futuro, José Tirado dijo que la idea es de continuidad. «Vamos a seguir igual, siendo conscientes de que nos van a desmantelar el equipo y a trabajar ya en el próximo proyecto. Cuantos más jugadores nos quiten más posibilidades tenemos de ganar la tercera Champions. A lo mejor se pueden ir dos o tres y esto hace que la gente quiera apostar más jugadores del Palma. Espero que se marchen los menos posibles, pero en cualquier caso estamos preparados y seguiremos. Mientras estemos Vadillo y yo seguiremos adelante», declaró.

«La Champions del año pasado fue la primera, fue increíble en casa. Esta venir aquí al fin del mundo con los dos mejores rivales del planeta haciendo otra vez dos lecciones de competición, Vadillo dando otra clase magistral, ha vuelto a demostrar que es el mejor, al menos el mejor para el Palma Futsal y no puedo decir más porque sigo sin ser consciente todavía de lo que hemos hecho».