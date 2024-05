José Tirado: «Nos hemos ganado el respeto como campeones de Europa»

El director general del Palma Futsal, José Tirado, vive con su pasión habitual la cuenta atrás para la disputa de la Final Four de la Champions, donde quiere disfrutar de un momento único sin perder de vista que la ambición, signo de identidad del club, es conquistar el título. Reivindica la pasión y el ADN del club como baza para pelear con gigantes como Barcelona, Benfica y Sporting de Portugal de los que cree que se han ganado el respeto.

- Parecía impensable jugar una Final Four de la Champions así que estar en dos consecutivas no debía entrar en los planes...

- No me imaginaba disputar la Final Four una vez, cuando la jugamos la vivimos como si fuera la primera y la última porque era un sueño y volver a jugarla es increíble. Hay un antes y un después de ganar la Copa de Europa, pero uno se ve de nuevo con estos tres trasatlánticos y creo que no somos conscientes de la realidad que vive el club, así que tenemos que disfrutarlo como si no hubiera un mañana.

- Y reivindicándose como el único club de fútbol sala entre los cuatro contendientes...

- Nos aventajan en presupuesto y trabajan en planificar su temporada deportiva desde el minuto uno, mientras que el 95% de nuestro tiempo es para intentar sacar recursos para mantener un nivel que está cinco veces por debajo. Hay que darle valor a competir con secciones de grandes clubes europeos de fútbol.

- ¿Se ve al 50% con el Benfica y en igualdad de condiciones con el resto?

- Nos hemos ganado el respeto. Venimos como campeones de Europa y la temporada pasada dimos una lección de valores que con trabajo, pasión e ilusión se puede mover el mundo. Es nuestro ADN y para esta Champions también. El Benfica tiene más presupuesto, más estrellas, más bagaje.. todo el mundo lo sabe, pero nosotros somos líderes en otras cosas como pasión, ilusión y los valores que nos han hecho estar aquí. Por suerte no todo es el dinero. Tenemos el mejor entrenador del mundo que demuestra año tras año que hay desbandadas y es capaz de conseguir todo lo que está consiguiendo. Si juntamos todo esto estamos al 50% e ilusionados de pelear por ganar.

- ¿La regularidad en estos niveles le da vértigo de cara al futuro?

- Un día vamos a tener años complicados, pero desde el primero al último somos exigentes. Si no podemos crecer en lo deportivo tenemos que hacerlo en lo social, que es muy importante. Somos de los más ambiciosos del mundo con nuestros recursos. Mientras tengamos fuerzas vamos a pelear por estar ahí y siendo conscientes de que un día se puede bajar el nivel pero será un paso atrás para dar dos hacia adelante.

- ¿A quién ve favorito en la semifinal Barça-Sporting de Portugal?

- Los dos son mejores que nosotros sobre el papel y me da igual. Vengo con el sueño de jugar otra final. Para mi clasificarnos ya será como el título porque de pequeño ni soñaba vivir esto. Ni siquiera haciendo las cosas muy bien sabemos si volveremos a estar aquí. Es un regalo de la vida jugar contra cualquiera, pero vengo aquí para ganar aunque. Si estoy aquí me creo que tengo su mismo presupuesto y soy igual de guapo y alto que ellos. Todos en el club lo vemos así.

- Se pueden ganar más títulos, pero ¿qué le queda por hacer al Palma Futsal?

- Insisto en lo que dije el año pasado: El objetivo es que esto dure 30 años más y ojalá al mismo nivel. Ganar es muy difícil. Llevamos tiempo a estos niveles y vemos lo caro que es. Quiero irme a dormir sintiéndome orgulloso de dar el máximo, algunas veces nuestro máximo será ganar la Champions y otras meternos en playoffs y Copas. Si no llega el premio el objetivo es sentirse orgulloso de dar el máximo. Si contra el Benfica toca perder, que hay posibilidades, quiero hacerlo con la sensación de que hemos jugado el mejor partido de la historia.

- Ya han empezado a darse a conocer los primeros movimientos en la plantilla ¿en qué porcentaje tiene el equipo hecho para la próxima temporada?

- Tengo hecho el trabajo al 80% dentro de dos, pero es la única manera en la que podemos seguir igualando a los grandes. Si estuviéramos por descender los jugadores estarían locos por quedarse, pero cada año tenemos jugadores que tienen ofertas mejores. Antes nos frustrábamos y ahora sabemos cual es nuestro camino para seguir en la misma línea.