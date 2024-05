El Illes Balears Palma Futsal viaja a su gran sueño

El Illes Balears Palma Futsal se prepara para partir hacia Ereván este martes por la tarde, en busca de hacer realidad su gran sueño: defender su título de la UEFA Champions League. Tras concluir su última sesión de entrenamiento en casa, los actuales campeones europeos partirán a las 16:00 desde el Palau Municipal d’Esports Son Moix rumbo al Aeroport de Son Sant Joan. Desde allí, viajarán a Viena y luego tomarán un vuelo hacia Ereván, donde tienen previsto llegar alrededor de las 4:00 del miércoles, hora local. Una vez en destino, dispondrán de dos días para aclimatarse y realizar dos sesiones de entrenamiento en el Karen Demirchyan Arena, escenario de la Final Four. El viernes a las 18:00 hora local (16:00 hora española), se enfrentarán al Benfica en busca de un lugar en la final del domingo, con la esperanza de repetir la gesta del año pasado y alcanzar la gloria del fútbol sala europeo una vez más. La otra semifinal enfrentará al Sporting Clube y al Barça dos horas más tarde.

El entrenador del equipo, Antonio Vadillo, analizó el envite. «Empieza una semana muy bonita» afirmó. Recordando la complejidad de estar disputando, por segundo año consecutivo, la Final Four del máximo título europeo, el técnico aseguró que «volvemos a vivir algo maravilloso». En referencia al duelo de semifinales ante el Benfica, Vadillo explicó que «va a ser un partido complejo ante un grandísimo rival». El jerezano sostuvo que los portugueses «tienen muchas situaciones que dominan». Además, el entrenador del Illes Balears Palma Futsal recordó que «desde que empieza la temporada, uno de sus objetivos es ganar la Final Four» y ese propósito «está al alcance de muy pocos».

Poniendo la lupa sobre si mismos, Antonio Vadillo apuntó que «tenemos que hacer las cosas muy bien para poder ganar». Si el año pasado no eran los favoritos, este año «se añade que perdemos el factor sorpresa porque nos tienen muchas ganas», reconoció el entrenador. Jugar tan lejos de Mallorca supone otro handicap. «El año pasado eramos locales, con nuestra gente, nuestra afición» recordó Vadillo. «En los momentos de adversidad nos dieron ese plus de más y eso no lo vamos a tener» advirtió. No obstante, Vadillo explicó que «vamos con mucha ilusión» y que «sabemos que haciendo las cosas bien, como sabemos hacerlas, vamos a tener nuestras posibilidades también».

Por su parte, el jugador Rómulo, quien vistió la camiseta del Benfica las dos pasadas temporadas, afirmó que el enfrentamiento de semifinales ante el que fue su equipo será «un partido muy difícil», en el cual «no hay margen para los errores». Por ello, según el cierre será necesario maximizar la concentración, sabiendo que «cada segundo cuenta». No obstante, Rómulo se mostró optimista y reconoció que «confío mucho en mi equipo, en mis compañeros y en el cuerpo técnico». El cierre del Illes Balears Palma Futsal explicó que, a pesar de los recientes resultados negativos, el equipo llega con buenas sensaciones y que «llegamos con hambre para ganar». La Final Four se disputará muy lejos de Mallorca y eso hará que gran parte de la afición tenga que animar al Illes Balears Palma Futsal desde casa. Por eso, Rómulo quiso dedicarles un mensaje: «Vamos a darlo todo para ganar el partido por nuestra afición».