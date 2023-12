Tirado y Vadillo, el dúo dinámico

A José Tirado se le llevaban los demonios al final de la primera parte, cuando el marcador registraba un inquietante 1-3. Apenas una hora después, el director general del Palma Futsal era el hombre más feliz del mundo. Con aspecto más comedido, pero con igual satisfacción interior, Antonio Vadillo volvía a demostrar su sapiencia en el banquillo, sacando el máximo rendimiento posible a cada jugador dependiendo de la situación del partido. «De lo que más contento estoy del encuentro es de que he visto al equipo con ganas de mejorar. Claro que el objetivo es ganar, pero no sólo eso, sino que lo que valoro más es que se mejore cada día». Esa aspiración de ir escalando peldaños hasta llegar a la cima era el sueño de Tirado. «Hace 12 ó 13 años me embarqué en este proyecto con la intención de ser algún día el mejor equipo del mundo y hoy es una realidad gracias a un grupo de patrocinadores y de mucha gente que cree en este proyecto».

De izquierda a derecha, Leonardo Melucci (L'Artista), Sebastià Riera (Conecta Balear), Enrique López (FNG Fornés Logistics), Pedro Cerdà (Blanc i Blanc), Joan Miquel Durán (Conecta Balear), , Carlos Albero (Disper) y Matthias Ebert (Yates Mallorca), los empresarios que apoyan al Palma Futsal, junto a Javier Bonet (Ajuntament de Palma), en las gradas del pabellón Costa Cavalcanti antes de la final. Vadillo reconoció las virtudes del Cascavel, encarnadas sobre manera en la figura de su portero Matheus. «Sabíamos de su influencia y ha sido el mejor en la primera parte en las dos áreas. En su primer gol lo han hecho muy bien, pero en el segundo y el tercero hemos fallado nosotros porque sabíamos cómo nos la podía jugar y lo ha hecho. En la segunda parte, hemos realizado unos ajustes colocando a Chaguinha en primera línea y al pivot en segunda línea libre y a nos ha ayudado mucho el hecho de marcar muy rápido en el segundo período y meternos en el partido». El partido ha llegado a los penaltis. «Yo creo que era lo justo porque ellos han sido mejores en el primer tiempo y nosotros en el segundo. Mis sensaciones eran mejores que en mayo. Es curioso cómo los penaltis nos han quitado la posibilidad en muchas ocasiones de luchar por un título, pero nos han dado los dos que tenemos», explicó Tirado. El Palma Futsal ha cambiado más de la mitad de su plantilla este año y aun y todo está entre los mejores de la Liga, con las clasificación para la Copa de España certificada, en la Final Four y con el título. «Se podría decir que a día de hoy ya tenemos hechos los deberes, pero en absoluto nos conformamos. Podemos seguir mejorando mucho como épico y yo soy muy insistente», comentaba el entrenador, a lo que Tirado añadía. «No diré mañana, pero sí en unos días la Intercontinental está ya en la vitrina y hay que seguir, pero hay que tener en cuenta que ya sólo podemos ir a peor», bromeaba. José Tirado y Antonio Vadillo volverán a Brasil la semana que viene para recoger sus reconocimientos como mejor director deportivo y mejor entrenador de fútbol sala, además de mejor club, un premio que sabe aún mejor cuando se ha logrado en la cancha.