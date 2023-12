El Velòdrom Illes Balears, en la puja por la Final Four de la Champions

El Illes Balears Palma Futsal quiere repetir experiencia en la Final Four de la UEFA Champions Futsal y ya trabaja en presentar la candidatura para albergar la fase decisiva de la máxima competición continental. El club que preside Tomeu Quetglas, que el sábado selló su billete para tratar de reconquistar el trono europeo, anhela volver a jugar ante los suyos en su segunda tentativa consecutiva por dominar el viejo continente y exprimirá sus bazas por volver a ser sede.

El Velòdrom Illes Balears, que vio coronarse al Palma Futsal en la Champions el pasado mes de mayo, es la alternativa del Palma Futsal para ejercer de anfitrión en la Final Four los días 2 o 3 de mayo y 4 o 5 de mayo. La experiencia organizativa de la última edición y la posibilidad de contar con uno de los participantes como anfitrión es uno de los argumentos que tratará de hacer valer el equipo de trabajo de la entidad isleña para jugar en casa.

Sería la quinta vez consecutiva que Palma albergara la UEFA Champions Futsal y los precedentes no pueden ser más favorables para el equipo de Ciutat, que no conoce la derrota en el torneo continental jugando ante su fiel parroquia. La pasada temporada logró un pleno de victorias en la Ronda Élite que le clasificó para la Final Four en la que los de Vadillo se sentaron en el trono europeo al superar al Sporting de Portugal en el Velòdrom Illes Balears y en la presente edición ha sido el dominador del grupo C de la Main Round disputada en el Palau d'Esports de Son Moix, donde también han vuelto a salir airosos de la fase intermedia.

El Palma Futsal ya trabaja en su candidatura a la espera de que se complete la nómina de aspirantes a albergar una Final Four que reunirá a los mejores equipos de la Liga Nacional de Fútbol Sala y de Portugal, que también podría jugar sus bazas. Además, también cabe la posibilidad de que se presenten alternativas neutrales en una carrera en la que Ciutat ha empezado a tomar posiciones.