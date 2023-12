Palma Futsal: una final para tocar la gloria

Otra cita para la historia del Illes Balears Palma Futsal en Europa. El Palau Municipal d’Esports de Son Moix acoge este sábado (19:00 horas/IB3) el duelo decisivo para obtener el billete para la Final Four de la UEFA Futsal Champions League de esta temporada.

Los mallorquines, que dependen de sí mismos tras ganar los dos primeros partidos de la Elite Round, se enfrentan al FC Hit Kyiv en un enfrentamiento directo en el que uno de los dos obtendrá el premio de alcanzar las semifinales de la gran cita europea. Los de Antonio Vadillo tienen a su favor que les vale el empate pero tendrán enfrente al único rival que les puede privar de lograr repetir la gesta que consiguió el año pasado en el mismo escenario.

Incluso, los palmesanos podrían clasificarse en caso de derrota por un gol de diferencia siempre y cuando el Lubawa polaco, ya sin opciones en caso de triple empate, gane el partido anterior frente al Olmissum croata. Será de esas noches en las que el factor pista puede ser decisivo y a las que se están acostumbrando los aficionados mallorquines en los últimos años, abrazados a las gestas europeas de su equipo en plena lucha por revalidar el título conseguido el pasado mes de mayo. El idilio del Illes Balears con la Champions alcanza lo inimaginable ya que no ha perdido ni un solo partido en la competición desde su debut en la pasada temporada y cuenta los partidos en Son Moix por victorias. A eso se agarran los de Antonio Vadillo, que cuentan a su favor con el ambiente que se vivirá en el partido y que promete ser el de las grandes noches.

La realidad es que la clasificación para la Final Four parece cerca pero está muy lejos porque los mallorquines tienen que jugar el partido como una final, sin red. Todo lo que no sea puntuar deja en manos de terceros la clasificación. Enfrente estará un rival que ya demostró en la fase previa que es capaz de pelear ante los mejores de Europa cuando sacó un empate al todopoderoso Sporting Clube de Portugal. Si bien arrancaron la Elite Round con una derrota tras una remontada extraordinaria del Lubawa polaco, los ucranianos se agarraron a la competición en su duelo con el Olmissum con una victoria a falta de dos segundos que es la que ahora hace que tengan opciones de clasificarse para la Main Round y saben que todo pasa por ganar el partido, lo que va a hacer que de poco o nada sirvan las cábalas de inicio porque los dos equipos están obligados a ganar para no especular con la calculadora.

El factor Son Moix tiene que ser decisivo y llevar en volandas a su equipo como ya lo hizo hace un año o en la pasada fase final que se jugó en el Velòdrom Illes Balears. La historia del conjunto palmesano en Europa va de la mano con una afición que juega un papel importante en los partidos y que hace que ganar en Palma se haya convertido en un reto difícil para cualquier rival. Este sábado tiene que ser igual.