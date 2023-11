ElPozo sorprende al Mallorca Palma Futsal en Son Moix

El Mallorca Palma Futsal ha cosechado la quinta derrota de la temporada tras caer en Son Moix por 4-6 ante ElPozo de Murcia. Los dobles penaltis del capitán visitante Gadeia han decidido un encuentro lleno de alternativas. Venía el conjunto de Antonio Vadillo de lograr tres victorias consecutivas tras dos derrotas anteriores que habían allanado mucho el camino para la clasificación para la Copa de España que se disputará a finales de marzo en Cartagena. Su presencia en este torneo no corre peligro con esta derrota, pero tendrá que esperar para hacerla realidad.

Después de unos primeros minutos de tanteo, Fabinho rompió las hostilidades con un zurdazo raso cruzado al poste izquierdo de Edu Sousa. El tanto vino precedido de una recuperación y una rápida trangulación entre Tayebi, Chaguinha y el propio Fabinho. El conjunto de Antonio Vadillo parecía que estaba encontrando su mejor versión en lo que llevamos de temporada para afrontar uno de los tramos importantes de la misma como son la Ronda Elite de la Champions League y la Copa del Rey que se disputan en la primera semana de diciembre. Prueba de ello fue el segundo tanto palmesano, con una jugada de tiralíneas. Moslem filtró un pase diagonal por alto a Tayebi que se encontraba cerca del córner, el iraní de primeras pasó a Gordillo quien batió en el segundo palo al arquero visitante luso. ElPozo había empezado muy blando, no hizo su primera falta hasta el minuto 9 y lo estaba pagando caro.

Ya se sabe que un 2-0 es un resultado bueno, pero también, peligroso. Y el ruso Niyazov se encargó de poner picante a la primera parte al sorprender de un zapatazo escorado a Luan Muller. El portero brasileño se desquitó de su error con un paradón a un balón que se colaba por la escuadra, pero acto seguido volvió a errar al dejarse robar el balón por Marcel al inicio del ataque palmesano y el ala brasileño marcó a puerta vacía. Así es el fútbol sala. Un encuentro que parecía controlado por el campeón de Europa se le había complicado en dos jugadas aisladas. Buscó reaccionar el Palma Futsal al ritmo de Cleber. Primero forzó una falta que lanzó Vilian y rechazó con dificultades Edu y después dejó boquiabiertos a los espectadores con un sombrero. Gordillo estuvo cerca del doblete pero su disparo a la media vuelta lo paró con el pie izquierdo Edu y el portero luso se lució también ante Moslem.

Tras la reanudación, el Mallorca Palma Futsal salió con la misma intensidad del primer periodo buscando la portería contrria y llevando el control del juego, pero en otro despiste de Chaguinha, Rafa Santos batió a Muller a la salida de un córner. Culminaba la remontada el conjunto de Javier Rodríguez gracias a sacar la máxima rentabilidad a los errores locales. Vadillo no quiso arriesgar dando entrada a Rivillos, ausente en los últimos partidos por unos problemas de rodilla. El Palma Futsal arriesgaba cada vez más y gozaba de ocasiones, pero Edu Sousa volvía demostrar su buen nivel. Gordillo cazó un pase interior dentro del área y fue objeto de penalti. Tayebi, todo un seguro desde los seis metros no falló y restableció la igualdad. Quedaba algo más de la mitad de la segunda parte con todo por decidir. Vilian adelantó al Palma Futsal tras un pase de Bruno Gomes, quien acto seguido estuvo a punto de lograr el quinto gol. El riesgo estaba en que con más de 8 minutos por jugar, el conjunto ‘pistacho’ ya había cometido cinco faltas. Una infracción de Rómulo permitió a Gadeia disponer de una oportunidad desde los 10 metros ante Carlos Barrón, que se estrenaba en el encuentro. El capitán cordobés paró el lanzamiento pero por un presunto adelanto del portero que no fue tal, los árbitros ordenaron repetir la falta y su homólogo brasileño no perdonó al segundo intento. Volvían las tablas al electrónico y quien se atreviera a apostar por un resultado final era un visionario o un temerario. Gordillo, como portero-jugador, cometió otra falta sobre David Álvarez, pero Luan Muller tampoco pudo evitar la efectividad del capitán de ElPozo. El cancerbero de Palma Futsal, que había sufrido un golpe en la rodilla minutos antes, no metió la pierna con la fuerza requerida ante un balón dividido y Rafa Santos sentenció el encuentro.