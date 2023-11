Eloy Rojas sonroja al Mallorca Palma Futsal

El Mallorca Palma Futsal ha cosechado una sonrojante derrota en el mediodía del sábado ante el Viña Albali Valdepeñas, que le ha derrotado por 7-2. Se trata de la peor goleada por el conjunto de Vadillo en los últimos tiempos con el exjugador del Palma Futsal Eloy Rojas como gran protagonista, al anotar cuatro goles.

El conjunto palmesano ha salido a la pista de la Virgen de la Cabeza con un sistema 4-0, sin pívot, buscando las espaldas de los defensores, pero estos se imponían en los primeros minutos a los atacantes. Chaguinha ha protagonizado las primeras acciones de peligro. Una a su favor tras un robo de balón y que ha estado a punto de acabar en disparo y otra en contra tras una pérdida que Alberto García no pudo aprovechar. Ha sido Martel el siguiente protagonista con una gran jugada yéndose por la banda de Cléber pero Barrón ha desviado a córner su disparo casi sin ángulo. El mismo jugador ha sacado de esquina y ante la pasividad defensiva del Palma Futsal Boyis ha batido de un chut lejano a Barrón, que ha visto pasar el balón bajo sus piernas.

Luan Muller se intercambiaba con el guardameta cordobés el puesto en un intento de tener mayor poder ofensivo, pero el Palma Futsal sólo inquietaba a Marcao con disparos lejanos, un par de ellos del propio Muller, que han salido desviados, lo que daba una idea de las pocas ideas en ataque que tenía el equipo de Vadillo en esos momentos. Valdepeñas esperaba bien pertrechado atrás y no renunciaba a sorprender a Palma Futsal. Vilian la ha tenido a balón parado pero Marcao ha desviado su misil y acto seguido Chaguinha ha cometido un error grosero al fallar un pase cuando estaba bajo palos y Lolo lo ha interceptado aumentando la ventaja para los locales. Otro problema añadido era que los de Vadillo habían cometido cinco faltas a falta de casi tres minutos. La sexta ha llegado tras una mano de Tayebi y Eloy Rojas no ha perdonado desde los 10 metros. El gaditano, que el año pasado militaba en el equipo palmesano, no ha querido celebrar el gol.

Tras la reanudación, el campeón de Europa debía tomar riesgos, pero estos tenían que estar acompañados de una mayor concentración e implicación que las mostradas en los primeros 20 minutos. Vadillo ha optado por salir con los pivots Gordillo y Bruno Gomes, pero sin resultado. Una doble tarjeta amarilla ha hecho que Valdepeñas jugara dos minutos con superioridad. Luan Muller ha salvado a sus equipos en los dos primeros ataques, pero en el tercero de nuevo Eloy Rojas le batía con un disparo lejano que tras pegar en el poste y en la espalda del portero, significaba el cuarto gol. Había dicho en la previa Vadillo que el partido les iba a servir para saber si iban a ser capaces de sacarlo adelante. La respuesta estaba clara.

El conjunto ‘pistacho’ intentaba reaccionar, pero ninguno de los sistemas de Vadillo daban resultado, sobre todo por la falta de velocidad en la circulación del balón, que facilitaba mucho la defensa a los manchegos. Alberto García ha estado a punto de la ‘manita’ pero su chut se ha topado con el poste. Con muy poco, los locales creaban mucho más peligro. Los ataques de cinco jugadores tampoco estaban dando mucho resultado y sólo Vilian con un zurdazo a la escuadra ha podido batir a Marcao, quien a su vez ha sido el autor del quinto gol de su equipo al marcar desde su área. El atisbo de reacción palmesana apenas había durado unos segundos y Eloy Rojas volvía a taladrar a Barrón desde los 10 metros. Fabinho le imitaba también desde el doble penalti y Eloy Rojas ha cerrado el marcador a puerta vacía tras un error de Muller. Partido para olvidar del Mallorca Palma Futsal, superado en todos momento y en todas las zonas del campo.