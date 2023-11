El Mallorca Palma Futsal quiere seguir en la ola

El Mallorca Palma Futsal regresa este sábado a la Liga ante el Viña Albali Valdepeñas (13.00 horas FEF/TV) con la idea de proseguir la inercia ganadora de sus tres encuentros de Champions League en la Main Round. El conjunto manchego ocupa la decimotercera plaza en la clasificación con sólo un encuentro ganado. El equipo de Antonio Vadillo es tercero en la clasificación liguera con cinco victorias y tres derrotas, que han sido cosechadas en las últimas cinco jornadas del campeonato, la última de ellas en Pamplona antes de la Champions League.

La clasificación está muy igualdada ya que el Palma Futsal está empatado a puntos con el cuarto y el quinto y con un punto más que el sexto y el séptimo. Cinco equipos separados por un punto, lo que hace una idea de la igualdad del campeonato. De hecho, dos equipos como el propio Valdepeñas y el Jaén Paraíso Interior, dos de los rivales directos, están fuera de los ocho primeros en una clara muestra que la lucha que se avecina va a ser muy dura.

Éste será el primero de los compromisos que deberá afrontar el equipo palmesano en los dos próximos meses con el objetivo de asegurar su presencia en la Copa de España antes de jugarse una plaza para la futura Final Four europea (28 de noviembre al 3 de diciembre) y viajar a Brasil para disputar la Copa Intercontinental la primera semana de diciembre.

El Mallorca Palma Futsal es el equipo que más partidos juega hasta final de año y eso requiere de una gestión de esfuerzos extraordinaria para competir a un gran nivel en todos los frentes y no desfallecer por el camino. Es un mes de locura que marcará los éxitos de este año. La apuesta de la plantilla y del club es a la grande: ir a por todo. Y eso exige un nivel extra de desgaste mental y físico que no permite bajones en el estado de ánimo. Esta semana retoma el pulso a la Liga sin margen para fallar para estar entre los mejores y no complicarse la vida para obtener uno de los ocho billetes para disputar la Copa de España. La realidad es que se plantea la lucha más feroz que nunca y obtener un billete va a costar mucho. Vadillo cuenta con la baja de Mario Rivillos, que arrastra unas molestias en la rodilla y se quedó en Palma.

Bruno Gomes compartió, en la rueda de prensa previa al enfrentamiento, su valoración sobre el rival que les espera en el Pabellón Virgen de la Cabeza: «Sabemos que es una pista muy difícil. Ya jugamos en pretemporada allí. No están en un buen momento, pero tienen muchos jugadores con experiencia que saben jugar este tipo de partidos». La clave, según el brasileño, pasa por estar plenamente concentrados para hacer un buen partido y regresar a Palma con la victoria: «Tenemos que estar muy enfocados en el partido, dar más del 100% para sacar los tres puntos de ahí».

Tras la euforia vivida en la Main Round de la Champions, puede ser complejo volver a concentrarse en la Liga. Sin embargo, Bruno Gomes, que llegó el verano pasado al equipo, donde confiesa sentirse muy a gusto, aseguró: «Es otra competición. Tenemos que cambiar el chip ya. Fue muy bueno lo que pasó en la Champions, pero ya pasó. Tenemos que estar enfocados en la liga. Un equipo como Palma tiene que estar a tope en todas las competiciones», dijo el pívot de Sao Paulo.