Antonio Vadillo, elegido mejor entrenador del mundo

El Palma Futsal sigue cosechando éxitos tras su gran cosecha de la temporada 2022-23 y el último en engordar su palmarés y al mismo tiempo dar brillo a la trayectoria de la entidad balear ha sido Antonio Vadillo. El próximo 18 de diciembre en la tercera gala Mundo do Futsal en Brasil recibirá el premio que lo reconoce como el mejor entrenador del mundo después de haber guiado al conjunto mallorquín a lo más alto del escalafón mundial con la conquista de la Champions.

Apenas unos días después de ser elegido como mejor entrenador de España, Mundo do Futsal ha elevado a Antonio Vadillo al nivel más alto y el técnico jerezano se confiesa «contento», aunque hace extensible el reconocimiento al equipo y a su cuerpo técnico, a los que se mostró «muy agradecido». «Los premios individuales en deportes colectivos me chirrían porque el premio individual es consecuencia de un gran trabajo colectivo», comenta el técnico del Illes Balears Palma Futsal, que le dedicó el premio a la afición por su apoyo y valoró la «oportunidad» que le brindó el club.

🗣️ Antonio Vadillo, mejor entrenador de fútbol sala del mundo:



«𝐋𝐨𝐬 𝐩𝐫𝐞𝐦𝐢𝐨𝐬 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐯𝐢𝐝𝐮𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐜𝐮𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐠𝐫𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨 𝐜𝐨𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨»#Premios#MallorcaPalmaFutsal pic.twitter.com/PaeNSiCgJw — Mallorca Palma Futsal (@PalmaFutsal) November 1, 2023

El técnico recibirá esta distinción el próximo lunes 18 de diciembre en la tercera gala Mundo do Futsal, que se celebrará en la localidad de Foz do Iguaçu, en Brasil, donde el club también recogerá el galardón que acredita como el mejor club de fútbol sala del mundo. La conquista de la Champions ha situado tanto al club como a sus integrantes en una nueva dimensión copando los mayores galardones que se entregan a lo largo del año. El primer título de la historia de la entidad ha marcado un punto de inflexión que no detiene su ambición, ya que los isleños han vuelto a presentar candidatura para pelear por todos los títulos el curso 2023-24.