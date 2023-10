El Illes Balears Palma Futsal cerró la Maind Round como primero de grupo tras ganar por cuatro goles a tres al Kairat en un encuentro donde los de Antonio Vadillo se fueron al descanso con un marcador claro de tres goles a cero, pero que se complicó mucho en la segunda llegando a acortar distancias el equipo kazajo hasta situar el tres a dos. Finalmente llegó el cuarto del Palma que cerró el encuentro. El tercero de los kazajos llegó ya a falta de poco segundos sin tiempo para más.

El Illes Balears Palma Futsal disputó una primera parte prácticamente perfecta donde cimentó el triunfo y anotó tres goles durante los primeros veinte minutos. El conjunto de Antonio Vadillo arrancó el encuentro muy enchufado, sabedor de lo mucho que había en juego y dispuesto a llevar el peso del partido. El Kairat no podía frenar las embestidas de un Palma que, eso sí, recibió la primera oportunidad en contra nada más empezar. Douglas no acertó a rematar en el segundo palo y la pelota no entró de puro milagro.

Fue la acción que necesitó el equipo de Vadillo para empezar a ser protagonista en el partido y mandar casi de principio a fin durante la primera mitad. A los dos minutos llegó el uno a cero en una acción de esas de suma inteligencia por parte del equipo local y sobre todo de estar más concentrado que el rival. Un saque de banda efectuado con suma rapidez sorprendió al rival y Rómulo consiguió el primer tanto del encuentro.

Sin embargo, después de la celebración llegó un minuto terrible en contra de Palma donde la falta de concentración le pudo costar mucho. Dos acciones muy mal defendidas terminaron con un remate de cabeza de Alison que salió por encima del larguero y un disparo de Cairo Ruiz que se marchó pegado la cepa del poste después de aprovechar la falta de intensidad defensiva del conjunto balear.

A partir de ahí se volvió a enchufar el Palma al encuentro y empezó de nuevo a mandar. Ejecutó a la perfección la presión alta y ahogó por momentos el juego del equipo kazajo. Fabinho lo intentó primero y Muller tuvo que aplicarse para despejar un balón de Diego Favero. El conjunto mallorquín seguía dispuesto a buscar el segundo y lo encontró tras una acción del portero Muller. El guardameta subió hasta el círculo central y metió el esférico a la izquierda para encontrar a Cleber. El brasileño no se lo pensó dos veces y lanzó un zapatazo directo a la portería de Higuita. El eférico golpeó en las piernas de Bruno Gomes que desvió lo justo para evitar que el guardameta pudiera detener el esférico. Quedaba mucho, pero el Palma había situado ya el dos a cero en el marcador a los trece minutos de partido.

Desde ese momento y hasta el final Vadillo consiguió recomponer al equipo, la presión volvió a ejercerse con suma eficacia y el Kairat se quedó sin espacios para poder hacer su juego. También se fue poco a poco llenando de faltas y a los catorce minutos cometió la sexta. Fabinho disparó desde los diez metros y no falló situando el tres a cero en el marcador. Delirio en Son Moix. Un balón al poste del equipo kazajo fue el último capítulo de un primer tiempo donde el Palma estuvo de diez jugando un partido muy serio y metiendo un ritmo devastador al encuentro.

El Palma Futsal supo manejar bien el encuentro y el plan de Vadillo salía a la perfección. El Palau de Son Moix vibraba con el equipo, sobre todo porque disputaba un encuentro muy serio y conseguía deshacerse de todo un bicampeón de Europa. En la segunda parte la mala noticia fue la lesión de Rivillos, que sufrió una dura lesión en la rodilla y tuvo que abandonar el partido de forma urgente nada más empezar el segundo periodo. Este segundo periodo arrancó con un aviso serio del Kairat. Douglas disparó con mucha intención al primer palo y ahí encontró la respuesta de Muller, que envió fuera.

Poco después no falló. Fue en una jugada rápida del rival kazajo que acabó con un centro al interior del área para que rematara con todo Tursagulov. Era el tres a uno en el minuto 23. El Kairat estaba dando la vuelta poco a poco a la tortilla y a los 28 minutos anotó el segundo acortando todavía más las distancias en el marcador. Antes había avisado en dos ocasiones el portero Higuita, que se incorporaba con peligrosidad al ataque empleándose a fondo Muller.

Pero el tres a dos no pudo evitarlo y el equipo rival acortó distancias en el 28 gracias al acierto de Cairo. Eran los peores momentos del Palma y los mejores de su portero. El guardameta sacó tres balones de gol sosteniendo a su equipo y evitando el empate. Con el Kairat volcado, el Palma consiguió reanimarse y en un robo de Fabinho en la zona ancha llegó el cuarto. El brasileño no se lo pensó y al ver la puerta vacía envió el balón al fondo de las mallas. Era el cuatro a dos y ahora sí el Palau se venía abajo. El tercero del Kairat fue ya testimonial porque no había tiempo para más. Tres victorias para el Palma en esta primera fase. Mejor imposible. Ahora accede a la Elite Round como primero de grupo.