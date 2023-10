El Palma Futsal no puede con el Xota

El Palma Futsal ha perdido ante el Xota por cuatro goles a tres en un encuentro de alternativas en el marcador y que dejó escapar en la recta final del encuentro tras cometer hasta dos dobles penaltis. El primero lo detuvo Barrón, pero el segundo, tras la expulsión de Cleber, el acierto fue para Juninho que selló el marcador (4-3). El conjunto mallorquín suma su tercer derrota en estos últimos cuatro partidos a las puertas del inicio de la Champions de fútbol Sala.

En la primera parte el Palma Futsal arrancó el partido llevando a cabo una presión alta evidenciando que iba a por el triunfo y afrontando con valentía los primeros minutos de partido. Dos acciones de Fabinho para empezar obligaron a Asier a emplearse para defende su portería. Sin embargo, Xota pudo equilibrar el encuentro y a los cuatro minutos quien se lucía era Muller ante un disparo de Fabinho.

Dio un nuevo paso adelante del Palma que tanto en la estrategia como en la velocidad era superior al rival. Bruno Gomes, Cleber y Marcelo obligaron otra vez a lucirse al portero Asier, el mejor para su equipo en los diez primeros minutos de partido.

Muller, saliendo desde su portería, a punto estuvo de sorprender en el envío de un balón al larguero. El equipo de Antonio Vadillo lo hacía prácticamente todo bien, solo faltaba lo más importante, el gol.Tras una nueva intervención de Asier a tiro de Rivillos, el Xota se avanzó en el marcador tras interceptar un balón en ataque. Saldise recuperó y su centro desde la banda lo remató al fondo de las mallas Fabinho.

El Palma reaccionó rápido y Marcelo consiguió el empate. Por fin el conjunto mallorquín abría la lata y batía al rival. Pero poco duró la alegría al quinteto balear. De nuevo el Xota aprovechó una indecisión en defensa para anotar el segundo gracias al acierto de Linares. Sin tiempo para más llegó el descanso.

En la segunda parte las cosas no podían empezar mejor para el Palma Futsal, que arrancó mucho más entonado y enchufado que su rival. A los dos minutos Fabinho conseguía el empate a dos finalizando una acción ofensiva balear. El tanto dejó al Xota tocado y pecó su falta de concentración cuatro minutos después cuando el equipo de Vadillo echó mano de la estrategia para anotar el dos a tres en una acción finalizada por Rivillos.

Pero de nuevo la alegría duró poco porque apenas un minuto después Fabinho buscó espacio fuera del área para lanzar un disparo raso y fuerte que sorprendió a la defensa y al portero del Palma. De nuevo igualada en el marcador. A falta de 8 minutos el protagonista fue Barrón, que salió para intentar detener un doble penalti y lo consiguió. El guardameta acertó las intenciones de Linhares. Sin embargo, no pudo hacer lo mismo minutos después cuando Cléber entró en falta a Saldise y de nuevo el colegiado señaló doble penalti. Juninho no falló y anotó el definitivo cuatro a tres. Al final se la jugó con portero jugador el Palma arriesgando al máximo para lograr el menos el empate, pero ayer no era su día y terminó perdiendo.