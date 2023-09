Gesta del Palma Futsal ante el Barcelona

El Mallorca Palma Futsal logró su cuarta victoria de Liga tras una gran remontada en Son Moix ante el Barcelona, actual campeón de Liga, que llegó a ir dominando 1-4 en la segunda mitad. La valentía del planteamiento de Vadillo apostando por la figura del portero-jugador fue clave para que los palmesanos voltearan el marcador hasta el 5-4 definitivo.

El equipo del entrenador jerezano salió muy enchufado al encuentro con una presión casi individual, lo que propició que los ‘pistacho’ dispusieran de las primeras ocasiones del encuentro con disparos de Cleber, Vivian y Rivillos. El Barcelona sólo inquietaba mediante algún disparo lejano de Adolfo y Barrón intervino para atajar un remate de Yepes. Dídac estaba siendo el mejor del encuentro con unas intervenciones salvadoras ante Tayebi y de nuevo frente a otro gran disparo de Cleber. Fue sin embargo Jesús Gordillo quien tuvo la ocasión más clara pero no acertó a batir al meta catalán en el segundo palo. Y el Barça, con una jugada de estrategia a la salida de un córner que remató Erick y Fabinho en propia puerta al querer evitar el remate de Adolfo, ponían el 0-2 en el marcador. Estaba un tanto en shock el Palma Futsal y Sergio estuvo a punto de ampliar la ventaja blaugrana. Cleber lo volvió a intentar de puntera y Pito también la tuvo pero salvó Barrón. Ambos equipos tenían cinco faltas a falta de dos minutos, pero los árbitros no pitaron ninguna más. Chaghinha disparó al palo y Adolfo sí logró su objetivo pero ya fuera de tiempo.

Tras la reanudación, la novedad fue el debut de Jaume Bauzà en la portería del Palma Futsal por unas molestias de Barrón. Moslem fue el primer en probar a Dídac, pero con el mismo resultado que en la primera mitad. El Barcelona, temiendo otra salida en tromba de los locales, buscaba tener más posesión. Bruno Gomes se topó con el palo tras una pérdida de la defensa visitante. No estaba teniendo suerte el Palma Futsal. Por contra, Antonio y Adolfo no pudieron batir a Jaume Bauzà, quien recibió la ovación del público tras sus intervenciones. Pero la alegría duró poco y Pito cedió a Catela para batir al joven portero mallorquín. Un 0-3 que parecía casi definitivo, pero en la jugada siguiente Tayebi reducía distancias, aunque Pito se encargó de enfriar los ánimos locales con un derechazo tras deshacerse de Vilian. No se rendía el Palma Futsal y Gordillo reducía de nuevo las distancias en otra jugada de porter-jugador, la misma fórmula que había servido para el gol de Tayebi y que ya fue constante. Cleber por fin tuvo su recompensa y comprimió el marcador y Salar completó la remontada premiando la valentía de Vadillo de mantener a cinco jugadores de campo prescindiendo del portero. Fabinho puso la locura en Son Moix con el quinto gol y el Barça, obligado a arriesgar, también jugó con cinco pero sin premio. Nueva remontada del Mallorca Palma Futsal, de mucho más valor que la obtenida la pasada semana en Sevilla ante el Real Betis.