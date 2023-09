El Mallorca Palma Futsal despierta a tiempo

Tercer triunfo consecutivo en otras tantas jornadas del campeonato liguero del Mallorca Palma Futsal tras remontar al Real Betis FS en un encuentro en el que los locales se marcharon a vestuario en el descanso con una ventaja de 4-1 tras una primera parte para olvidar. Tras el descanso el campeón de Europa demostró su condición y acabó venciendo por 4-6.

Desde el inicio ya se vio que el partido no iba a ser fácil a pesar de que el rival contaba sus encuentros por derrotas. Las tres primeras ocasiones fueron para los locales con un disparo de Raúl Jiménez que despejó Barrón, otro chut de Piqueras tras un córner que repelió el palo y la tecera áun más clara de Rafa López que no pudo marcar a puerta vacía tras otra asistencia de Lin. Pero una falta a Rivillos le sirvió a Cleber para sacar su potente disparo y batir a Raúl Sánchez. No lo pasaba bien el conjunto de Vadillo a pesar del marcador ya que la defensa presionante del Betis le dificultaba mucho la salida de balón. Y esa presión tuvo sus frutos. Manuel Piqueras sorprendió al meta cordobés con un gran disparo desde fuera del área y acto seguido Lin aprovechaba un rechace tras botar él mismo un córner y lograba batir casi sin ángulo a Barrón. Cleber pudo establecer la igualada pero en un contraataque tres contra dos optó por chutar pero el guardameta local pudo despejar el duro disparo del ‘7’. Sin embargo, lo que llegó fue el tercer tanto local obra de Tayebi en propia puerta tras un centro de Roger.

Vadillo arriesgó al dejar a Moslem iniciando los ataques con un uno contra uno siendo el último hombre y Bruno Gomes tuvo la oportunidad de reducir distancias tras un gran pase del habilidoso jugador iraní. Pero no se amilanaba el Betis, quien pudo lograr el cuarto por mediación de Roger tras otro pase de Lin ante un Palma Futsal muy pasivo en defensa. Cleber estuvo cerca de reducir distancias en el último minuto de la primera parte pero no pudo superar a la defensa sevillana y en los últimos segundos una dudosa falta a favor del Betis que supuso la sexta infracción visitante hizo que Pedro Toro batiera a Barrón. 4-1 frente al colista en un primer tiempo para olvidar.

Tras el descanso, Cleber y Bruno Gomes tuvieron las primeras ocasiones, pero sus disparos lejanos se toparon con Raúl Sánchez. Algunas decisiones de los árbitros o la ausencia de éstas como dejar sin sanción acciones punibles del Betis desquiciaron a los jugadores de Vadillo, cuyas protestas desencadenaron en varias amarillas. Esta frustración estuvo a punto de ser definitiva si otro gran chut de Piqueras no hubiera sido desviado de forma milagrosa por Barrón cuando el balón iba directo a la escuadra. El Mallorca Palma Futsal no creaba peligro buscando al pivot Bruno Gomes y después Gordillo, pero la defensa local se cerraba muy bien cuando el balón llegaba a esa zona. Pasaban los minutos y la desventaja no disminuía. Quedaba el último cuarto de encuentro para intentar la remontada y primero Gordillo, que volvía tras casi un año lesionado, e instantes después Bruno Gomes ajustaban el marcador a un 4-3 a falta de casi 10 minutos. Pudo Rivillos de cabeza igualar el marcador, pero el centro de Cleber iba fuerte y el remate no era fácil. Vilian también intentó batir a Raúl Sánchez tras una combinación con Tayebi. Estaba más cerca el empate pero el Betis también creaba peligro a la contra. En una jugada difícil de entender, Tayebi lograba el gol que fue anulado por el árbitro y señaló penalti. No perdonó el iraní y remontada hecha a falta de más de cuatro minutos.

Gordillo la tuvo pero Raúl Sánchez le sacó el balón tras una contra. Quien no perdonó fue de nuevo Tayebi a pase de Rivillos que ejercía de portero jugador y logró meter un pase de la muerte desde la línea de fondo al iraní, que sólo tuvo que empujarla. Se desesperaron los locales y cometieron su sexta falta en campo del Palma Futsal. Rómulo selló la remontada desde el doble penalti. Victoria sufrida del campeón de Europa que reaccionó a tiempo y que ya cuenta con un Gordillo que le va a dar mucho al equipo.