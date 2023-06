De la cantera del Palma Futsal a un grande de Europa

🤝 Marlon Velasco Heras- «Қайрат Футзал» командасының жаңа бас бапкері.

🤝 Marlon Velasco Heras - Kairat Futsal new head coach.

✅️ Жаңа бапкермен келісімшарт «2+1» схемасы бойынша жасалды.

✅️ Contract has been signed for «2+1» seasons.