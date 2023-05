José Tirado: «Miquel Jaume se sentirá orgulloso de todos nosotros»

«Todavía no me lo creo, ahora alguien saldrá con el VAR y dirá que ha pasado algo y nos anularán el último penalti», afirmaba todavía empapado en emociones José Tirado, director general y arquitecto del nuevo campeón de Europa de fútbol sala. «Ganar una final de la Champions, en una tanda de penaltis... Es imposible de imaginar», añadía minutos después de ver cómo su equipo tocaba el cielo ante 5.280 espectadores en el Velòdrom Illes Balears.

«Parecía imposible. Estoy sin palabras. Ha sido increíble, un sueño... Con todo lo que hemos pasado, lo que ha pasado el Palma... En Mallorca, con un pabellón increíble, tras una tanda de penaltis... Es que es increíble», relataba un Tirado que reconoció que sintió «hundido el pabellón el algún momento al llegar a los penaltis». Pero a su vez vio cambiar el guión de la historia del Mallorca Palma Futsal, «porque Luan (Muller) ha parado un penalti, nos han expulsado al otro portero (Barrón) por si tenía que salir a parar penaltis... Es brutal. No tengo palabras», proseguía el director general del club campeón de Europa 2022/23. «No consigo ni ser feliz en este momento. Lo veo y no me lo creo», afirmaba desde la misma pista.

Recordando la figura de Miquel Jaume, se queda Tirado «con que puede irse en paz ya. Necesitábamos y merecíamos hacer algo así y Miquel puede estar tranquilo, se sentirá orgulloso de todos nosotros por lo que hemos hecho. Más no podemos hacer». Y siguió recordando que «todo esto lo empezó él, lo ha guiado él, nos ha creado este ADN y filosofía, llevamos su sangre y es su creación. El que más se lo merece es él (Miquel Jaume), estoy emocionado».

Y bromeaba tras tantas decepciones en competiciones nacionales y estrenando su palmarés con esta Champions. «Se ve que los torneos locales no nos iban bien y teníamos que ir a pelear por cosas más grandes... Se nos ha dado bien la Champions y el año que viene volveremos a jugar en Europa, que es un sueño, y por eso es increíble y tenemos que disfrutarlo», finalizaba Tirado.