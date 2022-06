El Palma Futsal se ha metido en un lío. El conjunto de Antonio Vadillo perdió este miércoles con estrépito por seis goles a dos frente al Aspil Ribera Navarra lo que sin duda pone la eliminatoria muy cuesta arriba para el conjunto mallorquín. El sábado (20:30 horas) tocará tirar de épica y anotar cuatro goles para forzar la prórroga. Si no encaja ningún gol, en el tiempo añadido el empate le permitiría clasificarse para semifinales, pero hay que marcar cuatro tantos para igualar y no encajar ninguno, algo que por lo que se vio ayer va a ser muy difícil.

Este primer tiempo de los cuartos de final cayó del lado del equipo navarro, pero queda la segunda parte de esta eliminatoria y por lo tanto todo es posible. Sin embargo, lo de ayer fue un verdadero cataclismo. El Palma empezó bien, con oportunidades y llegadas ante la meta de Marcao. Fruto de ese dominio llegó el tanto de Higor, que colocó el cero a uno y abrió la esperanza para el conjunto mallorquín. Sin embargo, los de Pato poco a poco fueron ganando terreno y cinco minutos después Nacho establecía el empate a uno. Con la igualada el Palma se lanzó a por el segundo, pero se encontró con Marcos Dioney Schmidt, más conocido como Marcao, el guardameta brasileño del Aspil que lo paró casi todo.

Al menos fue capaz de sostener el marcador y a su equipo y evitar de esta forma que el conjunto local volviera a ponerse por detrás en el luminoso. Poco antes del cuarto de hora empezó el espectáculo de Terry Prestjord, autor de cuatro goles de su equipo. El gran problema del Palma era que no sabía detener las contras del Aspil, que estuvo muy bien a la hora de robar, conducir y marcar. Gabriel anotó el tercero y el Palma desconectó. Tras el descanso las cosas fueron de mal en peor. Terry situó el cuatro a uno, pero Marlon consiguió el cuatro a dos y recuperó la esperanza para los baleares. Sin embargo, la desconexión del Palma continuó y Terry anotó dos goles más. Ahora toca remontar el sábado y anotar cuatro goles como mínimo y no encajar. Es difícil, pero no imposible.

Ficha técnica

6- RIBERA NAVARRA: Marcao, David García, Terry, Gabriel Vasques y Pitinho. También jugaron: Anás, Uge, Joao Miguel, Nacho Gómez, Carlos Bartolomé y Espín.

2- PALMA FUTSAL: Barrón, Nunes, Tomaz, Eloy Rojas e Higor. También jugaron: Neguinho, Mancuso, Chaguinha, Marlon, Cainan y Gordillo.

Árbitros: González Moreta y Sánchez Chamorro. Amarillas para, Mancuso, David, Marlon, Higor y Pitinho.

Goles: 0-1, Higor, m.4; 1-1, Nacho, m.9; 2-1, Terry, m.14; 3-1, Gabriel Vasques, m.16; 4-1 Terry, m. 23; 4-2 Marlon,m. 25; 5-2, Terry, m.32.6-2 Terry de penalti, m.36.

Pabellón. Ciudad de Tudela.