La despedida más difícil

El Palma Futsal y Raúl Campos separaron este lunes sus caminos de forma definitiva en «una de las despedidas más difíciles» para el ala internacional, que deja la Isla por motivos personales y se ha comprometido por lo que resta de temporada y una más con el Manzanares Fútbol Sala Quesos El Hidalgo.

«Raúl Campos nos ha demostrado que es un jugador que merece ser feliz y sentirse realizado. A parte del fútbol sala hay otra vida y para él ahora esto es lo más importante. Nosotros también lo entendemos aunque nos duela y tenemos que respetarlo igual que él siempre ha respetado al club y nos ha ayudado en todo», aseguró José Tirado, director general del club, que ha facilitado la salida al entender la situación de un jugador que ha aludido a su necesidad de estar cerca de la familia en Madrid.

«Es un día duro para mí porque quizás es de las despedidas más difíciles de mi carrera. Estoy muy bien aquí, siempre he tenido un cariño especial al club y en este sentido me cuesta despedirme de todos ellos. Estoy agradecido a cada una de las personas que forma este club por el cariño que he recibido siempre, tanto en los momentos buenos como no tan buenos», manifestó Raúl Campos, que elogió la figura de Miquel Jaume.

En el plano deportivo supone un contratiempo importante para el Palma Futsal, que pierde a uno de sus principales activos, y Raúl Campos expresó su confianza en el potencial de la plantilla de Antonio Vadillo para alcanzar los objetivos marcados esta temporada. «Me sabe un poco mal salir en esta parte de la temporada, que el equipo aún sigue trabajando, que no estamos tan bien…pero estoy seguro que mis compañeros van a conseguir los objetivos porque los veo trabajar día a día y estoy plenamente convencido de que va a ser un gran año», apuntó el madrileño, que desveló la «espinita» que se le queda. «Me voy con el mal sabor de boca de no haber llegado a una final, que para eso estamos aquí y luchamos cada día, y me quedo con esa espinita», concluyó.