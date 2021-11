El Palma Futsal se despide de la Copa del Rey

El cuadro balear pierde en Zaragoza (3-1) en otro partido en el que la falta de acierto lastra a un Palma Futsal que cae eliminado. Los locales aprovecharon sus ocasiones, resistieron y se llevaron la eliminatoria.

El Palma Futsal iniciaba su andadura en la Copa del Rey 2.021/22. El cuadro balear daba sus primeros pasos de esta competición en Zaragoza con la intención y la ilusión de, este año sí, hacer un buen papel y luchar por el título hasta el final. Los de Vadillo afrontaban la tercera ronda del torneo del KO ante el Full Energía Colo Colo Zaragoza, un equipo que milita en la Segunda División y que esta siendo una de las revelaciones de la categoría ocupando el tercer lugar. Es por ello por lo que los mallorquines iban concienciados de que no podían salir contemplativos y a especular, aunque antes de poder demostrar nada de eso llegó el primer susto de la noche: Fabio recibió un duro golpe en el pecho que le hizo retorcerse de dolor y ser atendido por los servicios médicos. Se quedó en eso, un susto, y el Palma Futsal esperaba que, a partir de ahí, el partido fuera a mejor. Y en cierta medida así fue. Con un punto más de intensidad que su rival y con una calidad que en la que se notaba el salto de categoría. Aún así, los baleares no supieron aprovechar las ocasiones generadas. Las más claras, una de Raúl Campos al recibir en el interior del área un pase de Mancuso que envió por encima de la portería de Eguizábal. Pocos minutos después era Marlon quien interceptaba un pase maño en campo contrario y, tras colocársela en su pierna buena envió un derechazo que tocó en la madera de la meta del Full Energía y salió despedido fuera. Sin poder ponerse por delante, el partido entró en un momento en el que los locales intentaron subir líneas y establecieron unos minutos de igualdad con alguna que otra llegada en la que Fabio tuvo que intervenir -y de manera muy segura-. Pasados estos minutos de incertidumbre, el Palma Futsal volvió a cargar a la portería maña y fue ahí donde deslumbró un nombre por encima del resto: Sergio Eguizábal. El portero local dio un recital de paradas, alguna de ellas inverosímiles, que hacían que el marcador mantuviese el equilibro inicial.

Los minutos pasaban y el 0-0 seguía brillando en el electrónico de La Granja, hecho que pareció meter incertidumbre el cuerpo de los jugadores del Palma Futsal. A falta de cuatro minutos para el final de la primera mitad a los locales se le presentó la oportunidad de oro para ponerse por delante. Tomaz barrió el balón con la mano en el interior del área y los colegiados señalaron la pena máxima. Nada pudo hacer Fabio para detener el mísil de Nano Modrego desde los seis metros. A los baleares, a la incertidumbre se les sumó la imprecisión y la prisa por querer finalizar rápido. El equipo se fue a vestuarios inmerso en un mar de dudas y con mucho trabajo, sobretodo a nivel psicológico, por hacer.

El inicio de la segunda parte no ayudaría mucho a la charla que hubiese dado Vadillo en el vestuario, ya que pocos segundos después de la reanudación el Full Energía Zaragoza doblaría ventajas. Carlos García vio puerta con un disparo lejano escorado en banda. Al Palma Futsal se le complicaba la noche en Zaragoza. Estaba espeso en ataque, con poca fluidez en el juego y en defensa se encontraba dubitativo, muy dubitativo. Las cosas no salían en la peor noche posible. Vadillo hacía rotaciones cortas para exprimir la intensidad de sus jugadores. Eloy Rojas era el que más insistía, de cera, media o larga distancia. El gaditano tenía claro que lo tenía que probar, pero el resultado siempre era el mismo y era un muro, ya sea formado por los defensas maños o por Eguizábal, quien seguía demostrando un nivel excelso. Los locales, apoyados por una afición que gritaban cualquier acción a favor o en contra de su equipo, se sentían confiados, aunque si algo bueno tiene el fútbol sala es que una acción puede cambiar dinámicas y estados de ánimo. Y a una acción puede referirse un gol de Tomaz, a pase de Carlos, a falta de diez minutos. El Palma Futsal recortaba distancias y afrontaba el último tramo del partido a un gol de forzar la prórroga y con el casillero ya estrenado. El Full Energía Zaragoza demostró no querer perder la renta y siguió atacando, aunque sin mucho peligro para Fabio. Los de Vadillo, con el paso de los minutos, se volcaron a la portería de un Eguizábal que volvía a hacer de las suyas parando todo lo que llegaba a su meta. Eso terminó desquiciando al cuadro balear, que terminó encajando el tercero en un error defensivo tras un servicio de córner. Carlos García volvería a ver puerta y, con ello, desvanecer las ilusiones de un Palma Futsal que veía como el sueño de la Copa del Rey se terminaba demasiado pronto.

FICHA TÉCNICA

-Full Energía Colo Colo Zaragoza: Eguizábal, Fran Tabuenca, Jorge Tabuenca, Nano Modrego y Carlos García. También jugaron Zucho, Pasamón, Marcos Forga y Trasobares.

- Palma Futsal: Fabio, Tomaz, Eloy Rojas, Raúl Campos y Mancuso. También jugaron Barrón, Pope, Carlos, Marlon, Cainan y Gordillo.

- Goles: 1-0 Nano Modrego (min. 16); 2-0 Carlos García (min. 21); 2-1 Tomaz (min. 31); 3-1 Carlos García (min. 36).

- Árbitros: Aitor Felipe y David Urdánoz. Amonestaron a Carlos García, Jorge Tabuenca y Alfonso Rodríguez por parte del Full Energía Zaragoza y a Pope, Gordillo y Fabio por parte del Palma Futsal.

- Pabellón: Pabellón La Granja. Partido correspondiente a la tercera ronda de la Copa del Rey. 300 personas.